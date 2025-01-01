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Шум города
Билеты от 1200₽
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Спектакль Шум города

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Современный балет: Мост между движением и поэзией

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который сочетает в себе сложные технические элементы современного балета и глубокие лирические смыслы. Это не просто танец — это кантилена движений, которая погружает зрителей в мир философских размышлений и эмоциональных переживаний.

Незабываемая атмосфера вечера

Каждое движение исполнителей наполнено чувством, а смена настроений создает захватывающую атмосферу, которая останется в памяти надолго. Звуковое сопровождение — это музыка, способная увести зрителей за пределы обыденности, позволяя заглянуть в поток размышлений автора.

Синтез искусств

Особенностью спектакля является уникальный синтез различных искусств. Во время представления звучат стихи современных авторов, которые становятся великолепным фоном для каждого эмоционального цикла балета. Это создает не только визуальное, но и акустическое наслаждение, обогащая восприятие зрителями.

Информация для зрителей

Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера. Запланируйте свой визит и погрузитесь в мир, где искусство танца и поэзии сливаются воедино. Спектакль обещает быть не только эстетическим наслаждением, но и глубоким эмоциональным опытом.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:00 от 1200 ₽
12 октября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
16:00 от 1200 ₽
25 октября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
16:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽
30 октября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:00 от 1200 ₽
1 ноября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:00 от 1200 ₽
2 ноября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
16:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

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