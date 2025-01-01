Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шуберт: небесная музыка
Киноафиша Шуберт: небесная музыка

Шуберт: небесная музыка

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки Шуберта для детей

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству Франца Шуберта – композитора, чей талант и нежность произведений способны тронуть сердца детей. Этот музыкальный вечер познакомит юных зрителей с жизнью и творчеством гения, который, несмотря на короткую жизнь, оставил нам множество музыкальных шедевров.

Программа концерта

Во время концерта вы сможете услышать фрагменты из известных произведений Шуберта, включая:

  • Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»
  • Знаменитую «Серенаду»
  • Трогательное «Аве, Мария»
  • Другие музыкальные моменты

Исполнители

На сцене выступят учащиеся Уральской специальной музыкальной школы (колледжа), а также лауреат международных конкурсов, сопрано Елена Григорьева. Ведущей мероприятия станет Ольга Крючкова, которая проведет маленьких зрителей через мир музыки Шуберта.

Интересные факты о Шуберте

Франц Шуберт, живший в начале XIX века, считается одним из основоположников романтической музыки. Он создал более 600 вокальных произведений, что делает его одним из самых продуктивных композиторов своего времени. Его музыка отличается мелодичностью и глубокими эмоциями, что делает ее особенно привлекательной для детей.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления от встречи с музыкой великого композитора!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 6 декабря
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
15:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Салют, Победа!
6+
Эстрада
Салют, Победа!
26 сентября в 14:00 Свердловская детская филармония
от 300 ₽
Вивальди. Времена года при свечах
6+
Классическая музыка
Вивальди. Времена года при свечах
15 августа в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 599 ₽
Симфония Аниме. Дирижер Кеничи Симура
6+
Классическая музыка
Симфония Аниме. Дирижер Кеничи Симура
19 октября в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше