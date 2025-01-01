Меню
Шуберт. Моцарт. Брамс
Билеты от 800₽
Киноафиша Шуберт. Моцарт. Брамс

Шуберт. Моцарт. Брамс

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Крещенский фестиваль 2026: вечер музыки в память о Евгении Колобове

На Крещенском фестивале 2026 выступит заслуженный коллектив России — академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича. Дирижировать будет главный дирижер филармонии, народный артист России Николай Алексеев.

История дружбы

Этот оркестр имеет особую связь с именем Юрия Темирканова, который более 30 лет возглавлял коллектив. Евгений Колобов и Темирканов были не только друзьями, но и соратниками. Именно Юрий Хатуевич заметил молодого и талантливого дирижера и пригласил его в Ленинградский государственный академический театр имени С.М. Кирова (сейчас — Мариинский театр). Их дружба продолжалась всю жизнь.

В течение шести лет Колобов дирижировал ключевыми спектаклями оперного и балетного репертуара, учась у своего наставника. После смерти Колобова в 2003 году Темирканов продолжал поддерживать его семью и театр «Новая Опера», выступив с концертом в память о маэстро и позже на Крещенском фестивале в 2006 году.

Музыкальная программа

В программе запланированы сочинения, исполнявшиеся под управлением Юрия Темирканова в память о Евгении Колобове:

  • В.А. Моцарт: Концерт №24 для фортепиано с оркестром (исполнялся на II ежегодном музыкальном фестивале «Крещенская неделя в Новой Опере», посвященном Евгению Колобову, в 2006 году). Солист — Юрий Фаворин.
  • И. Брамс: Симфония №4 (исполнялась на концерте памяти Евгения Колобова в 2003 году).
  • Ф. Шуберт: Антракт №3 из музыки к драме В. фон Чези «Розамунда» — это произведение откроет вечер.

Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения.

Купить билет на концерт Шуберт. Моцарт. Брамс

Помощь с билетами
Январь
23 января пятница
19:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 800 ₽

