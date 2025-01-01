Шуберт. Моцарт. Брамс

На Крещенском фестивале 2026 выступит заслуженный коллектив России — академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича. Дирижировать будет главный дирижер филармонии, народный артист России Николай Алексеев.
Этот оркестр имеет особую связь с именем Юрия Темирканова, который более 30 лет возглавлял коллектив. Евгений Колобов и Темирканов были не только друзьями, но и соратниками. Именно Юрий Хатуевич заметил молодого и талантливого дирижера и пригласил его в Ленинградский государственный академический театр имени С.М. Кирова (сейчас — Мариинский театр). Их дружба продолжалась всю жизнь.
В течение шести лет Колобов дирижировал ключевыми спектаклями оперного и балетного репертуара, учась у своего наставника. После смерти Колобова в 2003 году Темирканов продолжал поддерживать его семью и театр «Новая Опера», выступив с концертом в память о маэстро и позже на Крещенском фестивале в 2006 году.
В программе запланированы сочинения, исполнявшиеся под управлением Юрия Темирканова в память о Евгении Колобове:
Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения.