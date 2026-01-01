Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Штрудель

Штрудель

16+
Продолжительность 170 минут
Возраст 16+

О концерте

Концерт поп-группы Штрудель в Санкт-Петербурге

Готовьтесь к незабываемому вечеру, ведь поп-группа Штрудель представит свой новый танцевальный микс, наполненный любимыми хитами, которые завоевали сердца слушателей. Этот концерт станет настоящим праздником для всех поклонников группы!

Музыка Штрудель — это обаяние и драйв, которые невозможно не прочувствовать. В программе вы услышите самые известные треки, а также новые композиции, которые уже успели завоевать популярность. Каждое выступление группы — это шанс насладиться качественной музыкой и зажигательной атмосферой.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события, которое непременно оставит вам положительные эмоции и зарядит энергией на долгое время!

Купить билет на концерт Штрудель

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
6 июня суббота
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1

В ближайшие дни

Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
6+
Рок
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
15 апреля в 19:00 Креативный кластер «Арте-фактум»
от 1300 ₽
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
29 марта в 20:00 Trans-Force
от 890 ₽
Бах vs Рахманинов. Орган vs Рояль
0+
Классическая музыка
Бах vs Рахманинов. Орган vs Рояль
30 мая в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше