Штраус. Весенние голоса. Моцарт. Царица ночи. Оффенбах. Сказки Гофмана
6+
О концерте

Музыкальный вечер с симфоническим оркестром «Академия Русской Музыки»

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер с симфоническим оркестром «Академия Русской Музыки». Художественный руководитель и главный дирижер — Иван Никифорчин, который с легкостью вплетает в программу самые яркие произведения классической музыки.

Исполнители и программа

В вечере примет участие молодая и талантливая сопрано Александра Соколова, которая исполнит несколько уникальных арий. В программу войдут произведения таких знаменитых композиторов, как:

  • В. А. Моцарт: Увертюра к опере «Свадьба Фигаро», Ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта».
  • И. Штраус: Вальсы «Весенние голоса», «Розы с юга», Увертюра, Куплеты Адель из оперетты «Летучая мышь», Польки «Гром и молния», «Трик-трак», «На охоте».
  • Ф. Легар: Вальс «Золото и серебро» из оперетты «Веселая вдова».
  • Ш. Гуно: Вальс из оперы «Фауст».
  • Ж. Оффенбах: Куплеты Олимпии из оперы «Сказки Гофмана».

Очарование классики

Сложные мелодии и драматические арии, которые вы услышите в этот вечер, создадут неповторимую атмосферу. Прогремят известные вальсы, нежные арии и увлекательные куплеты, позволяя зрителям насладиться магией оперной и симфонической музыки.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и окунуться в мир звуковых шедевров!

Март
26 марта четверг
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
