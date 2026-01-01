Штраус. Весенние голоса. Моцарт. Царица ночи. Оффенбах. Сказки Гофмана

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер с симфоническим оркестром «Академия Русской Музыки». Художественный руководитель и главный дирижер — Иван Никифорчин, который с легкостью вплетает в программу самые яркие произведения классической музыки.
В вечере примет участие молодая и талантливая сопрано Александра Соколова, которая исполнит несколько уникальных арий. В программу войдут произведения таких знаменитых композиторов, как:
Сложные мелодии и драматические арии, которые вы услышите в этот вечер, создадут неповторимую атмосферу. Прогремят известные вальсы, нежные арии и увлекательные куплеты, позволяя зрителям насладиться магией оперной и симфонической музыки.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и окунуться в мир звуковых шедевров!