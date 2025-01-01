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Штраус. На прекрасном голубом Дунае. Бородин. Половецкие пляски. Брамс. Венгерские танцы
Билеты от 2800₽
Киноафиша Штраус. На прекрасном голубом Дунае. Бородин. Половецкие пляски. Брамс. Венгерские танцы

Штраус. На прекрасном голубом Дунае. Бородин. Половецкие пляски. Брамс. Венгерские танцы

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в сердце Москвы

Лёгкая, искрящаяся и жизнерадостная музыка в исполнении замечательного фортепианного дуэта создаст неповторимую атмосферу в центре Москвы этим летом. Вальсы неподражаемого Иоганна Штрауса, которые уже более 150 лет радуют меломанов как Старого, так и Нового Света, будут исполнять самые именитые коллективы. Эти мелодии неизменно собирают благодарных слушателей, поднимая танцевальную музыку до поистине симфонических высот.

Не стоит забывать об уникальной судьбе Иоганна Штрауса. Если бы он поддался настойчивым требованиям отца, мечтавшего о карьере банкира для сына, музыкальная культура потеряла бы одного из своих величайших композиторов. К счастью, Штраус выбрал путь искусств, и сегодня мы можем наслаждаться его восхитительными мелодиями, написанными «Королём вальса».

Творчество Александра Бородина

Необыкновенной удачей можно считать и тот факт, что Александр Бородин, известный не только как композитор, но и как выдающийся учёный, с детства увлекался музыкой. Параллельно с химией, медициной и преподаванием, Бородин преданно служил искусству. Создание его музыкальных произведений занимало годы, но результатом стали подлинные шедевры, навсегда прославившие его имя.

Завораживающие «Венгерские танцы»

Особого блеска и пленительного очарования этому вечеру добавят знаменитые «Венгерские танцы» романтика Иоганнеса Брамса. Эти произведения, полные жизненной энергии и мелодической красоты, создадут незабываемую атмосферу для всех посетителей.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным музыкальным событием, которое станет настоящим подарком для всех ценителей классической музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 2800 ₽

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