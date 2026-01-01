Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Штраус. Гайдн
Киноафиша Штраус. Гайдн

Штраус. Гайдн

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Шедевры классики: завершающий концерт абонементного цикла

В заключительном концерте абонементного цикла СПб ГАСО «Шедевры классики» прозвучат произведения двух величайших композиторов — Йозефа Гайдна и Рихарда Штрауса. Это событие станет настоящим праздником для любителей классической музыки.

Великолепие Гайдна

Среди произведений Гайдна особое место занимают его «Лондонские симфонии». Эти симфонии, в том числе симфония № 104, являются венцом творчества композитора и представляют собой яркий пример венской классической школы.

Магия Штрауса

В программе также будет представлена симфоническая поэма «Дон Жуан» Рихарда Штрауса. Это произведение погружает слушателей в мир радости бытия и из обилия оркестровых красок.

Дирижёр и солистка

Дирижировать концертом будет Александр Титов, а солисткой выступит Дарья Чувасова (сопрано), чей голос добавит непередаваемую красоту в звучание программы.

Этот концерт обещает стать ярким событием для поклонников как Гайдна, так и Штрауса. Не упустите возможность насладиться живой музыкой и потрясающими исполнениями!

Купить билет на концерт Штраус. Гайдн

Помощь с билетами
В других городах
Март
1 марта воскресенье
16:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽

В ближайшие дни

Орган в Планетарии. Белые ночи
0+
Классическая музыка
Орган в Планетарии. Белые ночи
18 июня в 21:00 Планетарий 1
от 2000 ₽
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
17 марта в 18:40 Стендап-клуб на Белинского
от 690 ₽
Детский StandUp: семейное шоу выходного дня
0+
Юмор
Детский StandUp: семейное шоу выходного дня
8 марта в 12:00 Stage Standup Club
от 1890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше