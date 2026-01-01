Штраус. Гайдн

Шедевры классики: завершающий концерт абонементного цикла

В заключительном концерте абонементного цикла СПб ГАСО «Шедевры классики» прозвучат произведения двух величайших композиторов — Йозефа Гайдна и Рихарда Штрауса. Это событие станет настоящим праздником для любителей классической музыки.

Великолепие Гайдна

Среди произведений Гайдна особое место занимают его «Лондонские симфонии». Эти симфонии, в том числе симфония № 104, являются венцом творчества композитора и представляют собой яркий пример венской классической школы.

Магия Штрауса

В программе также будет представлена симфоническая поэма «Дон Жуан» Рихарда Штрауса. Это произведение погружает слушателей в мир радости бытия и из обилия оркестровых красок.

Дирижёр и солистка

Дирижировать концертом будет Александр Титов, а солисткой выступит Дарья Чувасова (сопрано), чей голос добавит непередаваемую красоту в звучание программы.

Этот концерт обещает стать ярким событием для поклонников как Гайдна, так и Штрауса. Не упустите возможность насладиться живой музыкой и потрясающими исполнениями!