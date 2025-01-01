Меню
Штраус-гала
12+
О концерте/спектакле

Штраус-гала: Концерт Краснодарского музыкального театра

Приглашаем вас на незабываемый вечор, посвященный выдающемуся композитору Иоганну Штраусу, который пройдет в Краснодарском музыкальном театре. Это уникальное событие объединит лучшие произведения великого мастера венского вальса.

Погружение в мир Штрауса

В программе концерта вы услышите знаменитые вальсы, оперетты и романсы, которые по праву считаются классикой европейской музыки. Благодаря мастерству музыкантов и артистов театра, каждое произведение будет звучать по-новому, открывая перед зрителями весь спектр эмоций и чувств, заложенных в музыке Штрауса.

Интересные факты о Штраусе

  • Иоганн Штраус, известный как «король вальса», создал множество шедевров, среди которых «На солнечной стороне Альп» и «Вальс цветов».
  • Его музыка стала основой для множества балетов и театральных постановок по всему миру.
  • Штраус активно использовал элементы австрийского фольклора в своих произведениях, что придаёт им особый шарм и мелодичность.

Кому стоит посетить концерт

Концерт станет отличным событием для всех любителей классической музыки, а также для тех, кто хочет окунуться в атмосферу венского бала. Это возможность насладиться великолепным исполнением и провести вечер в компании единомышленников.

Не упустите шанс стать частью этого замечательного музыкального вечера в Краснодарском музыкальном театре. Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Краснодар, 16 октября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
18:30 от 500 ₽

