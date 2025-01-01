Штраус-гала в Итальянском просвете

Штраус-Гала: вечер музыки имперской Вены в Эрмитаже

Приглашаем вас на инструментальный концерт «Штраус-Гала» в Эрмитаже, организованный Балтийским симфоническим оркестром. Этот всемирно известный оркестр известен своими классическими программами и высоким мастерством исполнителей.

Программа концерта

В программе концерта вас ожидает погружение в атмосферу имперской Вены с вальсами, польками и маршами знаменитой семьи Штраусов. Вы услышите увертюру из оперетты «Летучая мышь», а также другие выдающиеся произведения, которые запомнятся каждому слушателю.

Музыкальное наследие Штраусов

Вальсы венского композитора Штрауса по праву считаются эталоном танцевальной музыки. Они исполняются на новогодних балах по всему миру, создавая незабываемую атмосферу праздника.

Возрастное ограничение

Концерт будет интересен любителям классической музыки старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться великолепием музыки, которое переносит вас в эпоху романтики и великолепия!