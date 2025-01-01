Меню
Штраус-гала в Итальянском просвете
Штраус-гала в Итальянском просвете

Штраус-гала в Итальянском просвете

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Штраус-Гала: вечер музыки имперской Вены в Эрмитаже

Приглашаем вас на инструментальный концерт «Штраус-Гала» в Эрмитаже, организованный Балтийским симфоническим оркестром. Этот всемирно известный оркестр известен своими классическими программами и высоким мастерством исполнителей.

Программа концерта

В программе концерта вас ожидает погружение в атмосферу имперской Вены с вальсами, польками и маршами знаменитой семьи Штраусов. Вы услышите увертюру из оперетты «Летучая мышь», а также другие выдающиеся произведения, которые запомнятся каждому слушателю.

Музыкальное наследие Штраусов

Вальсы венского композитора Штрауса по праву считаются эталоном танцевальной музыки. Они исполняются на новогодних балах по всему миру, создавая незабываемую атмосферу праздника.

Возрастное ограничение

Концерт будет интересен любителям классической музыки старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться великолепием музыки, которое переносит вас в эпоху романтики и великолепия!

Декабрь
Январь
24 декабря среда
20:00
Эрмитаж. Большой итальянский просвет Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34, Эрмитаж, зал 238
от 3500 ₽
28 декабря воскресенье
20:00
Эрмитаж. Большой итальянский просвет Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34, Эрмитаж, зал 238
от 3500 ₽
20:00
Эрмитаж. Большой итальянский просвет Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34, Эрмитаж, зал 238
от 3500 ₽
7 января среда
20:00
Эрмитаж. Большой итальянский просвет Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34, Эрмитаж, зал 238
от 3500 ₽

