Штраус-гала. Сказки Венского леса

Музыкальный праздник с оркестром "Русская филармония"

Под руководством дирижера Фабио Мастранджело симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» приглашает вас на незабываемый концерт, который подарит множество радостных моментов и незабываемых ощущений.

Волшебство музыки Иоганна Штрауса

В программе концерта — чарующие вальсы и зажигательные польки от Иоганна Штрауса, сына, известного как «король вальса». Вы услышите величайшие шедевры венской классической оперетты, включая:

«Сказки венского леса»

«На прекрасном голубом Дунае»

«Весенние голоса»

«Кайзер-вальс»

Кроме того, на вас ждут известные польки, такие как «Трик-трак», «Пиццикато», «На охоте» и «Гром и молния». Знакомство с наследием Штрауса невозможно без упоминания о его отце, которому принадлежит знаменитый «Марш Радецкого». Музыкальный талант продолжили и его три сына, которые также сделали значительный вклад в мир музыки.

Солистка концерта — Дарья Зыкова

В концерте примет участие ведущая солистка Большого театра России Дарья Зыкова. Она обладает уникальным колоратурным сопрано, которое охватывает огромный диапазон. Ее голос может быть как ярким и звонким, так и чарующим и чувственным в зависимости от исполненного произведения.

Дарья с успехом выступает на самых престижных концертных площадках мира, исполняя сложнейшие оперные партии и современные хиты.