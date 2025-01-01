Меню
Штраус-гала. Сказки Венского леса
Билеты от 800₽
Штраус-гала. Сказки Венского леса

Штраус-гала. Сказки Венского леса

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Музыкальный праздник с оркестром "Русская филармония"

Под руководством дирижера Фабио Мастранджело симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» приглашает вас на незабываемый концерт, который подарит множество радостных моментов и незабываемых ощущений.

Волшебство музыки Иоганна Штрауса

В программе концерта — чарующие вальсы и зажигательные польки от Иоганна Штрауса, сына, известного как «король вальса». Вы услышите величайшие шедевры венской классической оперетты, включая:

  • «Сказки венского леса»
  • «На прекрасном голубом Дунае»
  • «Весенние голоса»
  • «Кайзер-вальс»

Кроме того, на вас ждут известные польки, такие как «Трик-трак», «Пиццикато», «На охоте» и «Гром и молния». Знакомство с наследием Штрауса невозможно без упоминания о его отце, которому принадлежит знаменитый «Марш Радецкого». Музыкальный талант продолжили и его три сына, которые также сделали значительный вклад в мир музыки.

Солистка концерта — Дарья Зыкова

В концерте примет участие ведущая солистка Большого театра России Дарья Зыкова. Она обладает уникальным колоратурным сопрано, которое охватывает огромный диапазон. Ее голос может быть как ярким и звонким, так и чарующим и чувственным в зависимости от исполненного произведения.

Дарья с успехом выступает на самых престижных концертных площадках мира, исполняя сложнейшие оперные партии и современные хиты.

 

Купить билет на концерт Штраус-гала. Сказки Венского леса

Январь
14 января среда
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 800 ₽

