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Штраус-Гала. Праздничный концерт к 200-летию И. Штрауса
Билеты от 1000₽
Киноафиша Штраус-Гала. Праздничный концерт к 200-летию И. Штрауса

Штраус-Гала. Праздничный концерт к 200-летию И. Штрауса

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Штраус-гала: Праздничный концерт в Большом зале Московской консерватории

28 октября в Большом зале Московской консерватории пройдет праздничный концерт, посвящённый 200-летию со дня рождения короля вальсов, выдающегося композитора Иоганна Штрауса. Это событие под названием «Штраус-гала» обещает стать настоящим торжеством изысканных мелодий, наполненным грацией и изяществом музыки.

Музыка, которая не оставит равнодушным

На сцену выйдет знаменитый Государственный Кремлёвский оркестр под руководством выдающегося дирижёра Константина Чудовского. Иоганн Штраус, создавший около двухсот роскошных вальсов, вошёл в историю как один из самых известных композиторов танцевальной музыки. Его шедевры звучат в самых значимых концертных залах мира и продолжают восхищать зрителей.

В этот вечер в великолепии Большого зала прозвучат знаменитые вальсы и полки, такие как «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки венского леса» и «Весенние голоса». Их исполнение виртуозами оркестра создаст атмосферу настоящего музыкального праздника.

Программа концерта

I отделение:

  • Увертюра к оперетте «Летучая мышь»
  • Вальс «Сказки венского леса»
  • Русский марш
  • Полька «Поезд удовольствия»
  • Вальс «Розы с юга»
  • Полька «Трик-трак»
  • Марш Радецкого

II отделение:

  • Увертюра к оперетте «Цыганский барон»
  • Вальс «На прекрасном голубом Дунае»
  • Персидский марш
  • Вальс «Вино, женщины, песни»
  • Полька «Тик-так»
  • Вальс «Весенние голоса»
  • Галоп вздохов

* В программе возможны изменения.

Исполнители концерта

Государственный Кремлёвский оркестр был создан в 2019 году. Основу коллектива составил творческий состав Государственного духового оркестра России. Дирижёр Константин Чудовский, лауреат молодежной премии «Триумф», занимает пост художественного руководителя и главного дирижёра.

Оркестр объединяет симфонический и духовой составы, а также активно участвует в официальных мероприятиях государственного значения. Его репертуар включает шедевры русской и западноевропейской музыки, а также произведения современных композиторов.

Информация для зрителей

Категория: 6+
Продолжительность: 2 отделения по 40 минут

Не упустите возможность насладиться магией музыки Иоганна Штрауса в исполнении талантливых музыкантов! Приходите на «Штраус-гала» и погрузитесь в мир вальса и полек!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 октября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Штраус-Гала. Праздничный концерт к 200-летию И. Штрауса Штраус-Гала. Праздничный концерт к 200-летию И. Штрауса Штраус-Гала. Праздничный концерт к 200-летию И. Штрауса

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