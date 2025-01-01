Штраус-Гала. Праздничный концерт к 200-летию И. Штрауса

Штраус-гала: Праздничный концерт в Большом зале Московской консерватории

28 октября в Большом зале Московской консерватории пройдет праздничный концерт, посвящённый 200-летию со дня рождения короля вальсов, выдающегося композитора Иоганна Штрауса. Это событие под названием «Штраус-гала» обещает стать настоящим торжеством изысканных мелодий, наполненным грацией и изяществом музыки.

Музыка, которая не оставит равнодушным

На сцену выйдет знаменитый Государственный Кремлёвский оркестр под руководством выдающегося дирижёра Константина Чудовского. Иоганн Штраус, создавший около двухсот роскошных вальсов, вошёл в историю как один из самых известных композиторов танцевальной музыки. Его шедевры звучат в самых значимых концертных залах мира и продолжают восхищать зрителей.

В этот вечер в великолепии Большого зала прозвучат знаменитые вальсы и полки, такие как «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки венского леса» и «Весенние голоса». Их исполнение виртуозами оркестра создаст атмосферу настоящего музыкального праздника.

Программа концерта

I отделение:

Увертюра к оперетте «Летучая мышь»

Вальс «Сказки венского леса»

Русский марш

Полька «Поезд удовольствия»

Вальс «Розы с юга»

Полька «Трик-трак»

Марш Радецкого

II отделение:

Увертюра к оперетте «Цыганский барон»

Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

Персидский марш

Вальс «Вино, женщины, песни»

Полька «Тик-так»

Вальс «Весенние голоса»

Галоп вздохов

* В программе возможны изменения.

Исполнители концерта

Государственный Кремлёвский оркестр был создан в 2019 году. Основу коллектива составил творческий состав Государственного духового оркестра России. Дирижёр Константин Чудовский, лауреат молодежной премии «Триумф», занимает пост художественного руководителя и главного дирижёра.

Оркестр объединяет симфонический и духовой составы, а также активно участвует в официальных мероприятиях государственного значения. Его репертуар включает шедевры русской и западноевропейской музыки, а также произведения современных композиторов.

Информация для зрителей

Категория: 6+

Продолжительность: 2 отделения по 40 минут

Не упустите возможность насладиться магией музыки Иоганна Штрауса в исполнении талантливых музыкантов! Приходите на «Штраус-гала» и погрузитесь в мир вальса и полек!