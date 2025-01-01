Штраус-Гала. Праздничный концерт к 200-летию И. Штрауса

28 октября в Большом зале Московской консерватории пройдет праздничный концерт, посвящённый 200-летию со дня рождения короля вальсов, выдающегося композитора Иоганна Штрауса. Это событие под названием «Штраус-гала» обещает стать настоящим торжеством изысканных мелодий, наполненным грацией и изяществом музыки.
На сцену выйдет знаменитый Государственный Кремлёвский оркестр под руководством выдающегося дирижёра Константина Чудовского. Иоганн Штраус, создавший около двухсот роскошных вальсов, вошёл в историю как один из самых известных композиторов танцевальной музыки. Его шедевры звучат в самых значимых концертных залах мира и продолжают восхищать зрителей.
В этот вечер в великолепии Большого зала прозвучат знаменитые вальсы и полки, такие как «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки венского леса» и «Весенние голоса». Их исполнение виртуозами оркестра создаст атмосферу настоящего музыкального праздника.
I отделение:
II отделение:
* В программе возможны изменения.
Государственный Кремлёвский оркестр был создан в 2019 году. Основу коллектива составил творческий состав Государственного духового оркестра России. Дирижёр Константин Чудовский, лауреат молодежной премии «Триумф», занимает пост художественного руководителя и главного дирижёра.
Оркестр объединяет симфонический и духовой составы, а также активно участвует в официальных мероприятиях государственного значения. Его репертуар включает шедевры русской и западноевропейской музыки, а также произведения современных композиторов.
Категория: 6+
Продолжительность: 2 отделения по 40 минут
Не упустите возможность насладиться магией музыки Иоганна Штрауса в исполнении талантливых музыкантов! Приходите на «Штраус-гала» и погрузитесь в мир вальса и полек!