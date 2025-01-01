Штраус-гала. К 200-летию Иоганна Штрауса

Открытие концертного сезона в Белом зале: Музыка Штрауса

Новый концертный сезон в Белом зале стартует с волшебства музыки Иоганна Штрауса. В этот вечер изящную атмосферу бала создаст Государственный Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Классика». Праздник музыки и вдохновения ждет всех ценителей искусства!

Программа концерта

В честь 200-летия великого композитора в программе прозвучат самые известные вальсы и польки:

«Сказки венского леса»

«На прекрасном голубом Дунае»

«Гром и молния»

«Тик-так»

и многие другие легендарные произведения.

Дирижер — маэстро Александр Канторов

За дирижерским пультом в этот вечер выступит заслуженный артист России Александр Канторов, которого называют «Королем вальсов Санкт-Петербурга». Его мастерство и харизма создадут незабываемую атмосферу, погружая зрителей в мир классической музыки.

Почему стоит посетить концерт?

200 лет со дня рождения Иоганна Штрауса — событие мирового масштаба. Этот концерт станет не только началом 20-го концертного сезона в Белом зале, но и уникальной возможностью насладиться шедеврами, которые трогают сердца слушателей на протяжении веков.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!