Штраус-бал

Открываем шампанское, достаем наряды, и отправляемся в театр оперы и балета, где нас ждет настоящий бал! На сцене выступит оперная труппа, хор, балет и оркестр – весь творческий коллектив театра будет радовать зрителей.
В бальном зале прозвучат знаменитые номера из оперетт:
Цыганский барон,
Венская кровь и
Летучая мышь, причем последний спектакль ставился семь раз в Куйбышеве. В исполнении как звезд, так и молодых артистов САТОБ, мы услышим также фрагменты балета
Штраусиана и другие балетные номера на музыку Штрауса.
Упоительные мелодии Иоганна Штрауса перенесут нас в сказочный мир романтической Европы. Здесь живут мечтатели и гедонисты, где происходят любовные истории и остроумные розыгрыши. Изящная музыка создаст атмосферу веселья и праздника.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и ярким зрелищем на этом незабываемом вечере!