Штраус-бал

Вечер музыки Иоганна Штрауса: концерт в театре оперы и балета

Открываем шампанское, достаем наряды, и отправляемся в театр оперы и балета, где нас ждет настоящий бал! На сцене выступит оперная труппа, хор, балет и оркестр – весь творческий коллектив театра будет радовать зрителей.

Программа вечера

В бальном зале прозвучат знаменитые номера из оперетт: Цыганский барон , Венская кровь и Летучая мышь , причем последний спектакль ставился семь раз в Куйбышеве. В исполнении как звезд, так и молодых артистов САТОБ, мы услышим также фрагменты балета Штраусиана и другие балетные номера на музыку Штрауса.

Музыка, создающая атмосферу

Упоительные мелодии Иоганна Штрауса перенесут нас в сказочный мир романтической Европы. Здесь живут мечтатели и гедонисты, где происходят любовные истории и остроумные розыгрыши. Изящная музыка создаст атмосферу веселья и праздника.

Команда постановки

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик: Евгений Хохлов

Евгений Хохлов Режиссер-постановщик: Оксана Штанина

Оксана Штанина Хореограф-постановщик: Валентина Пономаренко

Валентина Пономаренко Хормейстер: Максим Пожидаев

Максим Пожидаев Художник-постановщик: Александр Пырялин

Александр Пырялин Художник по свету: Эмиль Авраменко

Эмиль Авраменко Ассистент режиссера: Наталья Беляева

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и ярким зрелищем на этом незабываемом вечере!