Штраус-бал
12+
О концерте

Вечер музыки Иоганна Штрауса: концерт в театре оперы и балета

Открываем шампанское, достаем наряды, и отправляемся в театр оперы и балета, где нас ждет настоящий бал! На сцене выступит оперная труппа, хор, балет и оркестр – весь творческий коллектив театра будет радовать зрителей.

Программа вечера

В бальном зале прозвучат знаменитые номера из оперетт: Цыганский барон, Венская кровь и Летучая мышь, причем последний спектакль ставился семь раз в Куйбышеве. В исполнении как звезд, так и молодых артистов САТОБ, мы услышим также фрагменты балета Штраусиана и другие балетные номера на музыку Штрауса.

Музыка, создающая атмосферу

Упоительные мелодии Иоганна Штрауса перенесут нас в сказочный мир романтической Европы. Здесь живут мечтатели и гедонисты, где происходят любовные истории и остроумные розыгрыши. Изящная музыка создаст атмосферу веселья и праздника.

Команда постановки

  • Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик: Евгений Хохлов
  • Режиссер-постановщик: Оксана Штанина
  • Хореограф-постановщик: Валентина Пономаренко
  • Хормейстер: Максим Пожидаев
  • Художник-постановщик: Александр Пырялин
  • Художник по свету: Эмиль Авраменко
  • Ассистент режиссера: Наталья Беляева

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и ярким зрелищем на этом незабываемом вечере!

Купить билет на концерт Штраус-бал

Декабрь
13 декабря суббота
18:30
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 1200 ₽
14 декабря воскресенье
15:00
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 600 ₽
16 декабря вторник
18:30
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
17 декабря среда
18:30
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 300 ₽
18 декабря четверг
18:30
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1

