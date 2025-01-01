Штраус — Вальс. Новогодний концерт при свечах

Приглашаем вас на волшебный новогодний концерт в Концертный зал Геологического музея им. Вернадского и Концертный зал им. Архиповой. Данный концерт станет изюминкой вашего праздника и подарит незабываемые эмоции в преддверии нового года.
Программа концерта включает в себя шедевры известных композиторов, среди которых выделяется творчество Иоганна Штрауса. Вы сможете насладиться его великолепными вальсами и польками, которые создадут атмосферу настоящего новогоднего чуда.
Концерт пройдет при свечах, что добавит особое настроение и романтику. Зажженные свечи сделают вечер волшебным, а музыка напомнит о самых светлых моментах праздника.
Концерт состоится в двухвахтенной обстановке: в Концертном зале Геологического музея им. Вернадского и в Концертном зале им. Архиповой. Этот формат позволит разнообразить вашем опыт восприятия музыки.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события. Билеты раскупаются быстро, так что поспешите забронировать свои места!