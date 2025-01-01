Меню
Штраус — Вальс. Новогодний концерт при свечах
Билеты от 1500₽
Штраус — Вальс. Новогодний концерт при свечах

Штраус — Вальс. Новогодний концерт при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Штраус: Вальс. Новогодний концерт при свечах

Приглашаем вас на волшебный новогодний концерт в Концертный зал Геологического музея им. Вернадского и Концертный зал им. Архиповой. Данный концерт станет изюминкой вашего праздника и подарит незабываемые эмоции в преддверии нового года.

Уникальная программа

Программа концерта включает в себя шедевры известных композиторов, среди которых выделяется творчество Иоганна Штрауса. Вы сможете насладиться его великолепными вальсами и польками, которые создадут атмосферу настоящего новогоднего чуда.

Атмосфера праздника

Концерт пройдет при свечах, что добавит особое настроение и романтику. Зажженные свечи сделают вечер волшебным, а музыка напомнит о самых светлых моментах праздника.

Где и когда

Концерт состоится в двухвахтенной обстановке: в Концертном зале Геологического музея им. Вернадского и в Концертном зале им. Архиповой. Этот формат позволит разнообразить вашем опыт восприятия музыки.

Не упустите свою возможность

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события. Билеты раскупаются быстро, так что поспешите забронировать свои места!

Купить билет на концерт Штраус — Вальс. Новогодний концерт при свечах

Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Концертный зал Геологического музея им. Вернадского Москва, Моховая, 11, стр. 11
от 1900 ₽
27 декабря суббота
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 1500 ₽

Фотографии

Штраус — Вальс. Новогодний концерт при свечах

