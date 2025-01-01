Меню
Штефан Кисслинг
Штефан Кисслинг

Штефан Кисслинг

Возраст 12+
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с шедеврами классики

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который станет настоящим подарком для любителей классической музыки! В программе вечера трудились великие композиторы, чьи произведения остаются актуальными и вдохновляющими по сей день.

Программа концерта

  • Иоганн Себастьян Бах:
    • Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564
    • Трио-соната № 6 соль мажор, BWV 530
    • Партита для клавира до минор, BWV 826
  • Кирилл Манкель:
    • Соната № 7 ля-бемоль мажор, соч. 147
  • Вольфганг Карг-Элерт:
    • Симфонический хорал на тему «Иисус, моя радость», соч. 87 № 2

Немного о композиторах

Иоганн Себастьян Бах считается одним из величайших композиторов всех времен. Его работы написаны с выдающимся музыкальным мастерством и глубиной чувств. Токката и фуга до мажор — это не просто произведение, а символ музыкального искусства.

Кирилл Манкель, композитор современности, благодаря своему уникальному стилю и нестандартному подходу к классической музыке, завоевал признание как в России, так и за ее пределами.

Вольфганг Карг-Элерт, хотя и менее известный, внес значительный вклад в духовную музыку, его хоралы представляют собой удивительное сочетание мелодичности и глубокой духовности.

Не упустите возможность!

Этот концерт — отличная возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу классической музыки и получить незабываемые ощущения!

Расписание

24 сентября
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
19:00 от 500 ₽

