Музыкальный вечер с шедеврами классики

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который станет настоящим подарком для любителей классической музыки! В программе вечера трудились великие композиторы, чьи произведения остаются актуальными и вдохновляющими по сей день.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах : Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564 Трио-соната № 6 соль мажор, BWV 530 Партита для клавира до минор, BWV 826

: Кирилл Манкель : Соната № 7 ля-бемоль мажор, соч. 147

: Вольфганг Карг-Элерт : Симфонический хорал на тему «Иисус, моя радость», соч. 87 № 2

:

Немного о композиторах

Иоганн Себастьян Бах считается одним из величайших композиторов всех времен. Его работы написаны с выдающимся музыкальным мастерством и глубиной чувств. Токката и фуга до мажор — это не просто произведение, а символ музыкального искусства.

Кирилл Манкель, композитор современности, благодаря своему уникальному стилю и нестандартному подходу к классической музыке, завоевал признание как в России, так и за ее пределами.

Вольфганг Карг-Элерт, хотя и менее известный, внес значительный вклад в духовную музыку, его хоралы представляют собой удивительное сочетание мелодичности и глубокой духовности.

Не упустите возможность!

Этот концерт — отличная возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу классической музыки и получить незабываемые ощущения!