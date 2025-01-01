Интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра

Комплекс истории татарского театра «Шарык клубы» ТГАТ им. Г. Камала занимает историческое помещение легендарного сообщества татарской интеллигенции начала XX века, известного как «Шарык клубы» (Восточный клуб). Здесь с ноября 1911 года постоянно выступала первая профессиональная татарская труппа «Сайяр».

Экспозиционные зоны комплекса

Комплекс «Шарык клубы» предлагает посетителям уникальные экспозиционные зоны, каждая из которых раскрывает различные аспекты татарского театра:

«Река времени» — экран-стена с видеолетописью театра, где можно увидеть значимые моменты из истории.

AR-буклет — дополненная реальность, предоставляющая новые возможности для ознакомления с театральным наследием.

«Закулисье» — виртуальная гримерная и костюмерная, а также экскурсия по театру, позволяющая заглянуть за кулисы.

«Призрачный театр» — инсталляция, воссоздающая фрагменты спектаклей, дающая представление о незабываемых спектаклях.

«Театр. Эпоха. Личность» — интерактивная проекционная книга о выдающихся личностях и ключевых событиях, формировавших национальное театральное искусство.

— интерактивная проекционная книга о выдающихся личностях и ключевых событиях, формировавших национальное театральное искусство. Интерактивный «Пазл» — игра, где зрители могут собрать фото артиста в роли и узнать больше о каждом из них.

Этот комплекс не только сохраняет и передает богатое наследие татарского театра, но и использует современные технологии для более полного и доступного взаимодействия с искусством. Не упустите возможность посетить «Шарык клубы» и открыть для себя мир татарского театра.