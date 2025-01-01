Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
Киноафиша «Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»

«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»

6+
Возраст 6+

О выставке

Интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра

Комплекс истории татарского театра «Шарык клубы» ТГАТ им. Г. Камала занимает историческое помещение легендарного сообщества татарской интеллигенции начала XX века, известного как «Шарык клубы» (Восточный клуб). Здесь с ноября 1911 года постоянно выступала первая профессиональная татарская труппа «Сайяр».

Экспозиционные зоны комплекса

Комплекс «Шарык клубы» предлагает посетителям уникальные экспозиционные зоны, каждая из которых раскрывает различные аспекты татарского театра:

  • «Река времени» — экран-стена с видеолетописью театра, где можно увидеть значимые моменты из истории.
  • AR-буклет — дополненная реальность, предоставляющая новые возможности для ознакомления с театральным наследием.
  • «Закулисье» — виртуальная гримерная и костюмерная, а также экскурсия по театру, позволяющая заглянуть за кулисы.
  • «Призрачный театр» — инсталляция, воссоздающая фрагменты спектаклей, дающая представление о незабываемых спектаклях.
  • «Театр. Эпоха. Личность» — интерактивная проекционная книга о выдающихся личностях и ключевых событиях, формировавших национальное театральное искусство.
  • Интерактивный «Пазл» — игра, где зрители могут собрать фото артиста в роли и узнать больше о каждом из них.

Этот комплекс не только сохраняет и передает богатое наследие татарского театра, но и использует современные технологии для более полного и доступного взаимодействия с искусством. Не упустите возможность посетить «Шарык клубы» и открыть для себя мир татарского театра.

Купить билет на выставка «Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
11 декабря четверг
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12 декабря пятница
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
13 декабря суббота
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14 декабря воскресенье
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
15 декабря понедельник
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16 декабря вторник
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
17 декабря среда
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
18 декабря четверг
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
19 декабря пятница
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
20 декабря суббота
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
21 декабря воскресенье
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
22 декабря понедельник
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
23 декабря вторник
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
24 декабря среда
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
25 декабря четверг
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
26 декабря пятница
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
27 декабря суббота
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
28 декабря воскресенье
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
29 декабря понедельник
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
30 декабря вторник
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
2 января пятница
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
3 января суббота
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
4 января воскресенье
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
5 января понедельник
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
7 января среда
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
8 января четверг
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
9 января пятница
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
10 января суббота
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
11 января воскресенье
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12 января понедельник
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
13 января вторник
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14 января среда
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
15 января четверг
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16 января пятница
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
17 января суббота
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
18 января воскресенье
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
19 января понедельник
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
20 января вторник
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
21 января среда
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
22 января четверг
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
23 января пятница
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
24 января суббота
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
25 января воскресенье
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
26 января понедельник
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
27 января вторник
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
28 января среда
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
29 января четверг
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
30 января пятница
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
31 января суббота
10:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
12:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
14:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8
16:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8

Фотографии

«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык» «Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык» «Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»

В ближайшие дни

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
0+
Мастер-класс
Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
5 января в 11:00 Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур»
от 990 ₽
Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
0+
Мастер-класс
Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
3 января в 11:00 Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур»
от 990 ₽
Новогодняя квест-игра «Путь дракона»
12+
Интерактивный
Новогодняя квест-игра «Путь дракона»
18 декабря в 12:00 Национальный музей Республики Татарстан
от 1200 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше