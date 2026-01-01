Оповещения от Киноафиши
Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Миркәй белән Айсылу / Миркай и Айсылу
Постановка
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Видеопоказ спектакля «Миркай и Айсылу» из «золотого фонда» театра в Казани

Татарский государственный академический театр имени Г. Камала приглашает зрителей на видеопоказ архивного спектакля «Миркәй белән Айсылу». Это произведение из «золотого фонда» театра. Спектакль можно будет увидеть в интерактивном мультимедийном комплексе «Шарык клубы» в Казани.

«Миркай и Айсылу» — это драма о любви, верности и жизненных испытаниях. Постановка привлекает внимание как своими глубокими сюжетными линиями, так и мастерским актёрским исполнением. В ней отражены традиции и культурные ценности татарского народа.

Не упустите возможность увидеть это знаковое произведение, которое оставило яркий след в истории татарского театра. Поддержите искусство и насладитесь качественной постановкой, которая рассказывает о вечных человеческих ценностях.

