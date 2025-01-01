Спектакль Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Мәңгелек буран / И дольше века длится день…

Видеопоказ спектакля «И дольше века длится день…» - встреча с классикой в «Шарык клубы»

Один из самых значительных романов Чингиза Айтматова - «И дольше века длится день…» - будет представлен на сцене театра Камала. Это произведение соединяет в себе несколько временных и художественных пластов и славится своим уникальным стилем, в котором фантастика, притча и реализм гармонично переплетаются.

Роман включает знаменитую легенду о манкуртах, а также историю о белой верблюдице и ее потомке Каранаре. Все эти элементы делают текст актуальным и сегодня, особенно в свете 90-летия со дня рождения автора, отмечаемого в этом году.

Постановщик спектакля Ильгиз Зайниев принял решение убрать многие сюжетные линии, чтобы сосредоточиться на главной теме - истории человеческих судеб в сложное время. Таким образом, зритель сможет глубже понять проблемы забвения своих корней, о которых предупреждает легенда о манкуртах.

В спектакле участвуют ведущие актеры театра, что гарантирует высокое качество исполнения и насыщенность игры. Не упустите возможность узнать больше о классике киргизской прозы и стать свидетелем этой важной постановки.