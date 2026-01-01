Спектакль Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Дон Жуан

«Дон Жуан»: видеопоказ спектакля в клубе Шарык

Кинотеатр клуба «Шарык» представляет показы архивных видеоспектаклей Татарского государственного академического театра имени Г. Камала. За 120 театральных сезонов театр создал золотой фонд постановок, ставших неотъемлемой частью культурного наследия.

Если вы еще не знакомы с этой значимой частью татарской сцены, у вас есть уникальная возможность увидеть спектакли в рамках нашего проекта. В данном показе — классическая история о Дон Жуане, которая остается актуальной и в наши дни.

Обратите внимание! Видеоспектакль проходит на татарском языке, перевод на русский язык осуществляется субтитрами. Мы приглашаем вас насладиться театральным искусством в его наиболее изысканной форме!