Спектакль Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Cөясеңме, сөймисеңме... / Любишь не любишь…

Кинопоказ спектакля в «Шарык клубы»

Во время тяжелой болезни Старику привиделся образ смерти, который дал ему шанс: если в течение трех часов он совершит богоугодное дело, то жизнь его будет продлена. Столкнувшись с этой непростой задачей, Старик и его Старуха начинают судорожно искать, какое святое дело они могут сотворить. Что же они придумают и успеют сделать за такое короткое время? Как они распорядятся, возможно, последними часами, проведенными вместе?

Смогут ли они, прожившие бок о бок почти всю жизнь, понять смысл своего бытия? В поисках ответа они обращаются к воспоминаниям молодости. Вся история их жизни проходит перед глазами со всеми ее светлыми моментами и ошибками, многие из которых уже не исправить.

О любви, проверенной временем

«Эта пьеса - о любви. Впрочем, как и многие другие, но в отличие от них, о любви не празднично-мимолетной, а очень сильной, длиной в целую жизнь», - говорит автор пьесы Ф. Буляков. Он отмечает, что за долгие годы любовь пережила и праздники, и будни, но ни те, ни другие не смогли ослабить ее силы.

«Мне кажется, что именно о таком чувстве мечтает каждый из нас. Счастливы те, кому повезло его встретить», - подчеркивает автор.

Эта пьеса затрагивает глубокие темы жизни и любви, что делает её особенно актуальной для зрителей, стремящихся разобраться в своих чувствах и переживаниях.