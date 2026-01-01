Спектакль о Мухлисе Буби. Видеопоказ

В годы сталинского произвола татарская культура понесла колоссальные потери. Многие интеллигенты, литераторы и общественные деятели были физически уничтожены, а их труды преданы забвению. Сегодня мы возвращаем эти славные имена и деяния в наше сознание, а трагические судьбы людей, посвятивших свою жизнь татарской культуре, становятся нам тревожным предостережением.

Мухлиса Буби: символ мужества и верности

Спектакль рассказывает о Мухлисе Буби – одной из первых татарских женщин-просветительниц. Она основала первую медресе для девочек и стала первой женщиной-Казый в мусульманском мире. Однако, как и многие ее современники, Мухлиса стала жертвой сталинских репрессий.

Сюжет повествует о том, как пожилую женщину, оказавшуюся в застенках НКВД, подвергали пыткам и унижениям. Несмотря на жестокости, она не сломлена и сохраняет веру в возрождение татарской нации. Даже перед лицом смертельной опасности, Мухлиса находит силы пожалеть своих мучителей, простить предавших друзей и поддержать сокамерниц, обращая их взоры к Создателю.

Современные параллели

Неколебимая вера и чувство собственного достоинства становятся главной темой последних дней Мухлисы Буби. Увы, эта история обретает новые оттенки в наши дни. В родной деревне героини, знаменитом ауле Иж-Буби, уже сейчас идет речь о закрытии татарской школы. Театр Камала не может оставаться в стороне от этих печальных новостей.

Создатели спектакля задают важный вопрос: «Готовы ли мы к новым испытаниям?». Это предостережение отзывается в сердцах зрителей, приглашая их задуматься о своей роли в сохранении культурного наследия.