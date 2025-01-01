Кинопоказ спектакля о материнстве и обществе

Действие спектакля разворачивается в отделении для беременных. Под чутким руководством драматурга и режиссера Ильгиза Зайниева на сцене предстанут разные пары, ожидающие своих малышей. Спектакль поднимает важные вопросы о нашей ответственности за будущее: сделали ли мы все возможное для продолжения своего рода, народа, человечества?

Радость материнства улыбается далеко не каждой женщине. Не каждая семья испытывает счастливые родительские хлопоты, так как медицина не всегда может помочь. А, может быть, детки сами не спешат в этот мир, переполненный злобой и агрессией? В спектакле задаются вопросы о том, насколько сложным и небезопасным является наш современный мир, где бушуют войны и звучат призывы к уничтожению живого.

Эта постановка приглашает зрителей задуматься о ценностях жизни и тех вызовах, которые стоят перед каждым из нас. Приходите, чтобы увидеть, какие персонажи и ситуации помогут раскрыть эти глубокие темы.