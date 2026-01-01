Спектакль Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля / Хуҗа Насретдин / Ходжа Насретдин

Классика татарского театра в кинотеатре Шәрык.Видеопоказ спектакля "Хуҗа Насретдин"

Кинотеатр клуба «Шрык» предлагает уникальную возможность увидеть архивные видеоспектакли Татарского государственного Академического театра имени Г. Камала. За 120 сезонов здесь была создана внушительная коллекция постановок, которые стали неотъемлемой частью культурного наследия.

Если вы еще не успели познакомиться с этими выдающимися спектаклями, приглашаем вас на показы! Это шанс насладиться историей татарского театра в формате видеоспектакля.

Обратите внимание: видеоспектакль проходит на татарском языке. Для удобства зрителей предусмотрены русские субтитры.