Спектакль по пьесе Заки Зайнуллина «Сквозь холмы» в клубе «Шарык». Видеопоказ

В клубе «Шарык» состоится видеопоказ спектакля по пьесе Заки Зайнуллина «Сквозь холмы». Действие развернется в 1993 году, когда Заки, уже известный прозаик, знакомится с режиссером Празатом Исанбетом. Этот неожиданный контакт вдохновляет Заки на создание пьесы, в центре которой - женщины, остающиеся дома с детьми во время войны, и их борьба с нуждой и голодом. Спектакль будет интересен тем, кто ценит драматические произведения о подвигах простых людей.

О спектакле

Спектакль представляет собой драму в двух частях. Его продолжительность составляет 2 часа 30 минут. Премьера состоялась 2 октября 2010 года, и с тех пор пьеса входила в репертуар театра с 2010 по 2015 годы.

Контекст и создатели

Лето 1993 года стало отправной точкой для Заки Зайнуллина. На теплоходе по Волге, направляясь к Астрахани, он задумался о своем творчестве. Встретившись с Празатом Исанбет, Заки получил неожиданное предложение: написать пьесу на основе своей повести «Сквозь холмы». Несмотря на сомнения, он согласился на сотрудничество, в результате чего родилась пьеса «Женщины 41-го». Хотя Празат так и не успел поставить работу, другой режиссер подарил ей жизнь на сцене.

Тематика произведения

Спектакль затрагивает тяжелые темы потерь и страданий, с которыми столкнулись молодые женщины во время войны. Мужья уходили на фронт, не вернувшись, а жены оставались дома, заботясь о детях и сражаясь за выживание. Очарование и горечь их жизни описаны Зайнуллиным, который сам был witness'ом этих страшных реалий.

Эта пьеса – дань уважения подвига простых женщин, которые на протяжении тяжёлых времён не сдавались и с любовью воспитывали детей в память о своих мужьях.