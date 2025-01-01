Спектакль Шрук (Восход солнца) Мариам

Уникальные постановки театра Гильгамеш в Санкт-Петербурге

В этом году Россия и Бахрейн отмечают 35-летие установления дипломатических отношений. Культура Бахрейна представляет собой богатое переплетение арабских, индийских и европейских традиций, что находит отражение в театральном искусстве страны.

Театр Гильгамеш, один из ведущих театров Королевства, вновь порадует петербургских зрителей. В рамках фестиваля он представит две увлекательные постановки: «Шрок Мариам» и «Полная тишина».

«Шрок Мариам»

История «Шрок Мариам» посвящена жизни Мариам, которая с детства светится, словно солнце. Имя героини, означающее «восход», символизирует ее внутреннюю энергию и стремление к счастью, несмотря на все трудности. Находясь на пороге зрелости, Мариам осмысливает свое прошлое и делится воспоминаниями о детских годах.

«Истории подобны ткани: люди их кроят, сшивают и превращают в одежду, которую носят. Соседки собираются вокруг швейной машинки, я шью для них одежду, рассказываю истории, и мы болтаем обо всём на свете», — говорит Мариам.

Жизненные ситуации, с которыми сталкивается героиня, понятны каждому, независимо от места проживания. Спектакль насыщен поэтическим языком и культурными символами Бахрейна. Зрители могут насладиться традиционными песнями и фольклорными танцами, которые создает неповторимую атмосферу.

