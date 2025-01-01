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«Шүрәле» на льду с симфоническим оркестром
Киноафиша «Шүрәле» на льду с симфоническим оркестром

Спектакль «Шүрәле» на льду с симфоническим оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальное ледовое шоу в Казани

Приглашаем вас на уникальное ледовое шоу «Шүрәле» с симфоническим оркестром! Это не просто представление, а настоящее волшебство, которое объединяет в себе невероятные элементы: фигурное катание, живую симфоническую музыку и захватывающие цирковые номера на льду и в воздухе.

Музыкальное сопровождение

На шоу звучат шедевры живой музыки — сюиты Рустема Абязова по балету легендарного Фарида Яруллина, а также произведения русских композиторов, таких как Модест Мусоргский и Александр Бородин. Эти музыкальные произведения создают уникальную атмосферу и подчеркивают каждый момент представления.

Путешествие в мир фольклора

Зрители отправятся в увлекательное путешествие, полное опасностей и приключений. Лесной дух Шүрәле, один из самых ярких персонажей татарского фольклора, раскроет перед вами свои тайны. Эта история наполнена древними легендами и преданиями, которые погружают зрителя в мир мечты, сказки и ностальгии по детству.

Эмоции и впечатления

Удивительная музыка и завораживающие визуальные эффекты создают атмосферу, которая оставит незабываемые впечатления. «Шүрәле» — это не просто шоу, а встреча с искусством, которое соединяет поколения и пробуждает самые светлые чувства.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного спектакля и насладиться уникальным сочетанием фигурного катания и симфонической музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 14 февраля
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
13:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽

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