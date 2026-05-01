Shrek Rave
18+
О концерте

Шрек Рейв в клубе «Нирвана»

Добро пожаловать в болото, где веселье и музыка объединились в нечто уникальное! Приглашаем вас на Шрек Рейв, который состоится в клубе «Нирвана» 29 мая в 23:30.

Это не просто вечеринка, а настоящее событие, обещающее невероятные дропы, которые «жирнее, чем слой лука». Вы сможете танцевать так, что даже осёл скажет «ВАУ». А принцессы, забывшие про каблуки, вернутся к корням и окунутся в слэм!

Дресс-код: будь зелёным или странным!

Для участия в этом ярком мероприятии призываем вас проявить свою креативность! Подготовьте костюм Шрека, Фионы или Оса, или просто приходите в странном наряде. Главное — не быть обычным, ведь здесь не получится просто смотреть.

Приготовьтесь к веселью!

Если ты готов закричать на танцполе «ЭТО МОЁ БОЛОТО!», то не упустите шанс стать частью этой взрывной атмосферы. Шрек Рейв станет праздником для всех любителей театра и танцев!

Независимо от того, приходите ли вы с друзьями или одни, атмосфера дружелюбия и веселья гарантирована. Не упустите возможность стать частью этого зажигательного шоу!

Май
29 мая пятница
23:30
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 550 ₽

