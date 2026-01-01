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Шпионы навсегда
Киноафиша Шпионы навсегда

Спектакль Шпионы навсегда

Постановка
Театр Эстрады 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедия «Шпионы навсегда» в Московском театре эстрады

Готовьтесь к увлекательному вечеру в Московском театре эстрады! На сцене — комедия «Шпионы навсегда», которая обещает стать настоящим театральным событием.

Сюжет

В центре истории — двое не очень молодых одиноких мужчин, которые случайно встречаются в доме загадочной незнакомки. Один из них играет роль риэлтора, а другой — антиквара. Оба они когда-то были профессионалами в своих областях, но теперь их жизни переплетены в комичной и захватывающей истории.

Жанровая палитра

Зрителей ждет невероятное сочетание жанров: остросюжетно-героическо-лирическая комедия-блокбастер с элементами детектива. Здесь нет четких рамок — действие будет развиваться вне всех законов жанра и в рамках всех жанров одновременно!

Музыка и танцы

Не обойдется и без живой музыки, танцев и ярких постановочных решений. Когда на одной сцене собираются такие «СУПЕРГЕРОИ», скучать не придется!

Не упустите возможность увидеть «Шпионов навсегда» — этот спектакль станет настоящим открытием для любителей театра!

Режиссер
Александр Нестеров
В ролях
Александр Яцко
Александр Яцко
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Валерий Ярёменко

Фотографии

Шпионы навсегда Шпионы навсегда Шпионы навсегда Шпионы навсегда Шпионы навсегда Шпионы навсегда Шпионы навсегда Шпионы навсегда Шпионы навсегда Шпионы навсегда Шпионы навсегда
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