Спектакль Шпинат с жареной картошкой

Комедия о страстях судей на стадионе

Театр-фестиваль «Балтийский дом» представит постановку Русского академического театра имени Евгения Вахтангова из Владикавказа, Республики Северная Осетия — Алания. Режиссёр — заслуженный деятель искусств Республики Северная Осетия — Алания Богдан Петканин.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — футбольные судьи. Их роли исполняют народный артист РСО — Алания Алан Цаллаев, заслуженный артист РСО — Алания Никита Верзилин и народный артист РСО — Алания Роберт Кисиев. Главные герои кажутся невозмутимыми, но в раздевалке стадиона разворачиваются настоящие страсти и конфликты. Искромётный юмор пьесы делает её привлекательной для любителей комедий и спортивной тематики.

О пьесе

Комедия «Шпинат с жареной картошкой», написанная венгерским драматургом Золтаном Эгреши, известна по всему миру. Пьесы Эгреши ставятся в различных театрах, а данное произведение особенно полюбилось зрителям благодаря острому сюжету и ярким персонажам.

Формат

Постановка проходит без антракта, что позволит зрителям в полной мере насладиться динамичным действием на сцене.