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Шпаликов. Долгая счастливая жизнь
Киноафиша Шпаликов. Долгая счастливая жизнь

Спектакль Шпаликов. Долгая счастливая жизнь

Постановка
Театр на Литейном 18+
Продолжительность 3 часа
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль о жизни и творчестве Геннадия Шпаликова

«Шпаликов. Долгая счастливая жизнь» — это спектакль, посвященный одному из самых ярких и талантливых писателей и сценаристов своего времени. Геннадий Шпаликов, несмотря на короткую жизнь, оставил значительный след в кинематографе. Его сценарии, наполненные искренним поиском счастья, социальной правдой и глубокой человечностью, стали знаковыми для своей эпохи.

Шпаликов часто называют «Моцартом оттепели» за его феноменальный талант, точность в восприятии мира и уникальную чувствительность к фальши. Его работы отличались утонченным пониманием жизни и человека, но трагически оборвались слишком рано.

Вдохновение и материалы

В спектакле используются фрагменты киносценариев, ставших культовыми: «Причал», «Летние каникулы», «Я шагаю по Москве», «Застава Ильича», «Долгая счастливая жизнь», «Прыг-скок, обвалился потолок». Эти произведения демонстрируют важные этапы творчества Шпаликова, его пристрастие к искренним и простым историям о счастье, о жизни, в которой сталкиваются светлые и темные стороны человеческой натуры.

Киноматериалы для спектакля предоставлены ФГУП «Киноконцерн „Мосфильм“», что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу того времени и лучше понять особенности творчества Шпаликова.

Память и наследие

Спектакль не только раскрывает богатство и сложность творческого наследия Геннадия Шпаликова, но и пытается ответить на вопросы о том, как важно сохранять искренность и не поддаваться фальши в мире, который быстро меняется.

Режиссер
Дмитрий Егоров
В ролях
Зоя Будний
Полина Васильева
Полина Воронова
Ася Ширшина
Любовь Ельцова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Шпаликов. Долгая счастливая жизнь Шпаликов. Долгая счастливая жизнь Шпаликов. Долгая счастливая жизнь Шпаликов. Долгая счастливая жизнь Шпаликов. Долгая счастливая жизнь

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