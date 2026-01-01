SHOW армянских мужчин: танцевальное шоу для прекрасных дам

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «ЕВРОМЮЗИК» представляет захватывающее шоу «SHOW армянских мужчин», которое состоится 12 апреля в 18:00 в честь Дня материнства и красоты. Только мужчины, только самые популярные танцевальные хиты!

Звезды на одной сцене

Шоу соберет звёзд армянской эстрады, среди которых:

Мартин Мкртчян

Арабо Испирян

Агаси Испирян

Рубен Сасунци

Гурген Дабагян

Саргис Аветиссян

Карен Боксян

Григорий Есаян

Сергей Зейналян

Овик Аршакян

Геворг Мартиросян

Саак Аветян

Аршак Бернецяна

Жора Шагинян

Edgar

Sayan

Hovo

David

Valkar

Специальными гостями выступят: Сосо Павлиашвили и Тимур Темиров.

Праздничная атмосфера

Это мероприятие обещает четыре часа веселья и танцев с яркими спецэффектами, множеством сюрпризов и, конечно, море позитива. Весь этот праздник посвящён нашим любимым дамам!

День материнства и красоты

День материнства и красоты отмечается в Армении с 1995 года. Он становится частью традиции празднования двух женских праздников — 8 марта и 7 апреля. Промежуток между этими датами называют «месячником» женщин, когда все армянские женщины получают поздравления, цветы и подарки.

Вне зависимости от сложной ситуации в мире, этот праздничный месяц приносит радость и внимание к женщинам, которые всегда были хранительницами домашнего очага и верными спутницами своим мужьям.