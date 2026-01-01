ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «ЕВРОМЮЗИК» представляет захватывающее шоу «SHOW армянских мужчин», которое состоится 12 апреля в 18:00 в честь Дня материнства и красоты. Только мужчины, только самые популярные танцевальные хиты!
Шоу соберет звёзд армянской эстрады, среди которых:
Специальными гостями выступят: Сосо Павлиашвили и Тимур Темиров.
Это мероприятие обещает четыре часа веселья и танцев с яркими спецэффектами, множеством сюрпризов и, конечно, море позитива. Весь этот праздник посвящён нашим любимым дамам!
День материнства и красоты отмечается в Армении с 1995 года. Он становится частью традиции празднования двух женских праздников — 8 марта и 7 апреля. Промежуток между этими датами называют «месячником» женщин, когда все армянские женщины получают поздравления, цветы и подарки.
Вне зависимости от сложной ситуации в мире, этот праздничный месяц приносит радость и внимание к женщинам, которые всегда были хранительницами домашнего очага и верными спутницами своим мужьям.