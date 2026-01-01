Оповещения от Киноафиши
Show армянских мужчин
Билеты от 1500₽
Show армянских мужчин

Show армянских мужчин

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

SHOW армянских мужчин: танцевальное шоу для прекрасных дам

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «ЕВРОМЮЗИК» представляет захватывающее шоу «SHOW армянских мужчин», которое состоится 12 апреля в 18:00 в честь Дня материнства и красоты. Только мужчины, только самые популярные танцевальные хиты!

Звезды на одной сцене

Шоу соберет звёзд армянской эстрады, среди которых:

  • Мартин Мкртчян
  • Арабо Испирян
  • Агаси Испирян
  • Рубен Сасунци
  • Гурген Дабагян
  • Саргис Аветиссян
  • Карен Боксян
  • Григорий Есаян
  • Сергей Зейналян
  • Овик Аршакян
  • Геворг Мартиросян
  • Саак Аветян
  • Аршак Бернецяна
  • Жора Шагинян
  • Edgar
  • Sayan
  • Hovo
  • David
  • Valkar

Специальными гостями выступят: Сосо Павлиашвили и Тимур Темиров.

Праздничная атмосфера

Это мероприятие обещает четыре часа веселья и танцев с яркими спецэффектами, множеством сюрпризов и, конечно, море позитива. Весь этот праздник посвящён нашим любимым дамам!

День материнства и красоты

День материнства и красоты отмечается в Армении с 1995 года. Он становится частью традиции празднования двух женских праздников — 8 марта и 7 апреля. Промежуток между этими датами называют «месячником» женщин, когда все армянские женщины получают поздравления, цветы и подарки.

Вне зависимости от сложной ситуации в мире, этот праздничный месяц приносит радость и внимание к женщинам, которые всегда были хранительницами домашнего очага и верными спутницами своим мужьям.

Купить билет на концерт Show армянских мужчин

Помощь с билетами
Апрель
12 апреля воскресенье
18:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 1500 ₽

