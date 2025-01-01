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Шоумен: Сергей Лазарев
Киноафиша Шоумен: Сергей Лазарев

Шоумен: Сергей Лазарев

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сергей Лазарев: Звезда театра и музыки с концертом в Перми

В нулевых годах Сергей Лазарев стал настоящей звездой, выступая в составе популярного дуэта Smash! Его музыкальная карьера стремительно развивалась, и вскоре он уверенно покорил западную сцену.

Сольная карьера

После успеха в дуэте Сергей Лазарев начал сольную карьеру, которая принесла ему не только популярность, но и международное признание. Он дважды представлял Россию на конкурсе «Евровидение», где занял высокие позиции, что укрепило его статус в первой лиге российской эстрады.

Театральные достижения

Кроме музыкальной карьеры, Сергей Лазарев также проявил себя на театральной сцене. Его харизма и таланты позволяют ему успешно совмещать музыку и театр, привнося в каждое выступление особое обаяние и энергетику.

Интересные факты

  • Сергей начал свою карьеру в 2001 году с дуэта Smash!!, который быстро завоевал популярность благодаря хитам.
  • Его участие в «Евровидении» стало знаковым моментом, открывшим двери на международную сцену.
  • Лазарев активно занимается благотворительностью, поддерживая различные социальные проекты.

Не упустите возможность увидеть Сергея Лазарева в его новых спектаклях, где он продолжает удивлять и радовать зрителей своими талантами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 1 декабря
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00
Челябинск, 4 декабря
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00

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Шоумен: Сергей Лазарев Шоумен: Сергей Лазарев Шоумен: Сергей Лазарев Шоумен: Сергей Лазарев

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