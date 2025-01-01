Шоукейс лейбла «Сквозь»: десять лет музыки и экспериментов

12 сентября в клубе «Смена» состоится уникальное событие – шоукейс лейбла «Сквозь», посвященный десятилетию его существования. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для ценителей разнообразной и экспериментальной музыки.

Ограниченное количество билетов

В продажу поступило всего 350 билетов, что делает их весьма дефицитными. Мы рекомендуем приобрести их заранее, чтобы не упустить возможность стать частью этого значимого события.

Резиденты шоукейса

На сцене клуба «Смена» выступят следующие музыкальные резиденты:

Досвидошь – постпанк, ноу вейв, психоделический рок;

– постпанк, ноу вейв, психоделический рок; Электросон – синтипоп, пост-шансон, постпанк;

– синтипоп, пост-шансон, постпанк; Влажность-2018 – панк-рок, инди-рок;

– панк-рок, инди-рок; Почему коммутатор молчит – лоу-фай, шугейз, индустриальный, экспериментальный поп;

– лоу-фай, шугейз, индустриальный, экспериментальный поп; Июльские Дни – постпанк;

– постпанк; the Dead Elvis – альтернативный рок, трип-хоп.

Что ожидать от вечера?

Каждый из коллективов обещает уникальное звучание и атмосферу, а также возможность познакомиться с новыми композициями и увидеть живые выступления. Это отличный шанс для зрителей окунуться в мир музыкальных экспериментов и насладиться атмосферой, которую создают молодые и уже известных артисты.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас в клубе «Смена» 12 сентября!