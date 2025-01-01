12 сентября в клубе «Смена» состоится уникальное событие – шоукейс лейбла «Сквозь», посвященный десятилетию его существования. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для ценителей разнообразной и экспериментальной музыки.
В продажу поступило всего 350 билетов, что делает их весьма дефицитными. Мы рекомендуем приобрести их заранее, чтобы не упустить возможность стать частью этого значимого события.
На сцене клуба «Смена» выступят следующие музыкальные резиденты:
Каждый из коллективов обещает уникальное звучание и атмосферу, а также возможность познакомиться с новыми композициями и увидеть живые выступления. Это отличный шанс для зрителей окунуться в мир музыкальных экспериментов и насладиться атмосферой, которую создают молодые и уже известных артисты.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас в клубе «Смена» 12 сентября!