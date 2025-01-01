Меню
Шоу зверей
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шоу зверей

Спектакль Шоу зверей

Постановка
Театр иллюзии 0+
Продолжительность 80 минут
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Цирковое представление с экзотическими животными и яркой клоунадой

Театр иллюзии приглашает зрителей на незабываемое цирковое шоу, которое обещает стать настоящим праздником для всей семьи. Главным героем выступит обаятельный клоун-трюкач Юрик, известный своим умением создавать атмосферу веселья и восторга.

Что ждет зрителей?

Гости спектакля станут свидетелями захватывающих трюков: стеклянные фужеры будут балансировать на острие ножа, а в воздухе будут возникать вереницы гигантских мыльных пузырей. Очаровательные собачки, носухи, обезьяны и попугаи покажут свои умения, выполняя фантастические номера, которые поразят как детей, так и взрослых.

Завораживающее световое шоу

Цирковое представление также будет сопровождаться эффектным световым шоу, которое добавит ярких красок и подчеркнет атмосферу волшебства. Не упустите возможность увидеть это уникальное событие!

Купить билет на спектакль Шоу зверей

Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
8 января четверг
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
31 января суббота
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽

Фотографии

Шоу зверей Шоу зверей Шоу зверей Шоу зверей Шоу зверей Шоу зверей

