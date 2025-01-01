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Шоу Женский стендап
Киноафиша Шоу Женский стендап

Шоу Женский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шокирующий женский юмор. Выступление лучших юмористок в Казани

14 марта в 19:00 на сцене «Арены Марсово Поле» в Оренбурге пройдет уникальное шоу, которое стало настоящей площадкой для женщин-комиков. В этом спектакле выступят талантливые комики: Елизавета-Варвара Аранова, Александра Муратова, Маргарита Родина, Белла Малу, Найка Казиева и Виктория Македонская.

О чем это шоу?

Данное представление не просто комедия — это смелое высказывание. Женский юмор здесь может шокировать, и вы будете удивлены, насколько откровенно комики говорят на запретные темы. Если вы считаете, что женщины не ругаются и не жалуются на жизнь, вы сильно заблуждаетесь.

Темы, которые поднимают комики

В их выступлениях нет табу. Комики честно высмеивают стереотипы семейной жизни, которые культивировались в обществе на протяжении веков. Они откровенно говорят о том, как сложно быть хорошей матерью и подчеркивают важность сохранения своей индивидуальности в браке.

Приготовьтесь к настоящему шоу!

Не упустите возможность стать свидетелем этого захватывающего мероприятия. Приходите на спектакль и узнайте, как женский юмор может быть одновременно шокирующим и искренним. Будет правда! Будет жестко!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 18 апреля
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
19:00 от 2000 ₽

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