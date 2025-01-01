Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу «Южная импровизация»
Киноафиша Шоу «Южная импровизация»

Шоу «Южная импровизация»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу «Южная импровизация» в баре «Оборотень»

Каждое воскресенье в баре «Оборотень» зрителей ждет уникальное и увлекательное шоу — «Южная импровизация». Это представление, где команда талантливых импровизаторов создает юмористические сценки в реальном времени. В отличие от традиционных спектаклей, здесь всё зависит от ваших идей!

Как это работает?

Зрители из зала задают темы и ситуации, которые становятся основой для ярких и смешных моментов на сцене. Каждый раз шоу уникально, ведь нет двух одинаковых представлений. Это шанс увидеть, как актеры быстро реагируют на изменения и создают комедийные сценки на лету.

Когда и где?

Шоу начинается в 21:00 каждое воскресенье. Бар «Оборотень» предлагает уютную атмосферу и отличный выбор напитков, что делает ваше посещение ещё более приятным.

Почему стоит посетить?

«Южная импровизация» — это не только возможность посмеяться, но и шанс стать частью шоу. Вы можете стать источником вдохновения для актеров и наблюдать за тем, как ваши идеи оживают на сцене. Это отличное развлечение для компании друзей или романтического вечера.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного представления. Ждем вас в баре «Оборотень»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 27 июля
Оборотень Краснодар, Красная, 72
20:00 от 500 ₽
Краснодар, 3 августа
Оборотень Краснодар, Красная, 72
20:00 от 500 ₽
Краснодар, 10 августа
Оборотень Краснодар, Красная, 72
20:00 от 500 ₽
Краснодар, 17 августа
Оборотень Краснодар, Красная, 72
20:00 от 500 ₽
Краснодар, 24 августа
Оборотень Краснодар, Красная, 72
20:00 от 500 ₽
Краснодар, 31 августа
Оборотень Краснодар, Красная, 72
20:00 от 500 ₽
Краснодар, 7 сентября
Оборотень Краснодар, Красная, 72
20:00 от 500 ₽
Краснодар, 14 сентября
Оборотень Краснодар, Красная, 72
20:00 от 500 ₽
Краснодар, 21 сентября
Оборотень Краснодар, Красная, 72
20:00 от 500 ₽
Краснодар, 28 сентября
Оборотень Краснодар, Красная, 72
20:00 от 500 ₽
Краснодар, 5 октября
Оборотень Краснодар, Красная, 72
20:00 от 500 ₽
Краснодар, 12 октября
Оборотень Краснодар, Красная, 72
20:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Битва комиков
16+
Юмор
Битва комиков
2 августа в 20:00 Ринго
от 700 ₽
0+
Неоклассика
Концерт при свечах. Великие саундтреки от Людовика Эйнауди до Marvel и другие
11 сентября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1800 ₽
Please, StandUp
16+
Юмор
Please, StandUp
25 июля в 20:00 Ринго
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше