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Шоу японских барабанов Taiko in-Spiration «СветоРитмы»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Шоу японских барабанов Taiko in-Spiration «СветоРитмы»

Шоу японских барабанов Taiko in-Spiration «СветоРитмы»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Синтез музыки и света: новое шоу TAIKO IN-SPIRATION

В начале прошлого века выдающийся русский композитор Александр Скрябин впервые включил свет в музыкальные произведения как полноправного участника партитуры. Его шедевры, такие как «Поэма экстаза» и «Прометей» (или «Поэма огня»), стали вершинами симфонического творчества. В «Прометее» световые партии стали неотъемлемой частью музыкального опыта, демонстрируя, что каждая тональность обладает своим уникальным колоритом. Этот инновационный подход вдохновил многие современные музыкальные шоу и концерты.

Теперь мы рады представить свою интерпретацию этого синтеза в новом шоу TAIKO IN-SPIRATION. Мы уверены, что барабанные ритмы могут гармонично сочетаться со светом, создавая потрясающую атмосферу. Это шоу объединяет всепоглощающую энергию японских барабанов с разнообразными музыкальными инструментами и стилями.

Что вас ждет на шоу

Зрителей ожидают феноменальные световые эффекты и оригинальный видеоконтент, которые сделают вечер незабываемым. Мы подготовили множество сюрпризов, которые добавят интриги и волшебства вашему посещению.

Это абсолютно новое шоу для всей семьи, представляющее собой творческий вызов для нашего коллектива. Мы стремимся к новым вершинам и исследуем свежие формы взаимопроникновения различных жанров. На сцене выступят более 20 музыкантов, среди которых очаровательные барабанщицы TAIKO IN-SPIRATION.

Где и когда

Мы будем бесконечно рады видеть вас в комфортабельном и хорошо оборудованном концертном зале «Москва» на «Острове мечты». Присоединяйтесь к нам и окунитесь в мир музыки и света!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 октября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Шоу японских барабанов Taiko in-Spiration «СветоРитмы» Шоу японских барабанов Taiko in-Spiration «СветоРитмы» Шоу японских барабанов Taiko in-Spiration «СветоРитмы» Шоу японских барабанов Taiko in-Spiration «СветоРитмы» Шоу японских барабанов Taiko in-Spiration «СветоРитмы» Шоу японских барабанов Taiko in-Spiration «СветоРитмы»

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