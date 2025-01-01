Шоу японских барабанов. Раскаты Грома

Погружение в мир японской культуры с Taiko in-Spiration

Погружение в культуру Страны восходящего солнца начинается с первых же секунд. Барабанщики группы Taiko in-Spiration задают особый ритм и настрой, а удары тайко буквально вводят зрителей в транс. Все последующее действо смотрится на одном дыхании.

Символика ударов тайко

В каждом ударе японского барабана скрыта связь с грозными силами природы и древними богами. С помощью барабанов люди возвращали солнце на землю и научились подчинять дождь и беспокойные воды океана. Удары тайко передают мощь природных явлений: вы услышите капли сильного дождя и разгорающийся пожар.

Звуки традиционных инструментов

Чтобы прочувствовать всю силу японской природы, удары тайко дополнят звуки других традиционных японских инструментов. В программе будут звучать кото и сякухати, а также вибрации флейт и звонкие цимбалы. Это создаст уникальную звуковую палитру, которая перенесет зрителей в сердце Японии.

Обратите внимание

Учтите, что в программе возможны изменения. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить ничего важного!