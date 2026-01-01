Шоу японских барабанов, орган и кото
Шоу японских барабанов, орган и кото

Шоу японских барабанов, орган и кото

12+
О концерте

Шоу японских барабанов в Кафедральном соборе святых Петра и Павла

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится уникальное музыкальное событие — шоу японских барабанов, органа и кото. Обратите внимание, что в секторах правого и левого нефа, а также на правом и левом балконе обзор частично или полностью ограничен из-за колонн. Это может повлиять на стоимость мест.

Современное музыкальное пространство

Современная музыка — это территория взаимопроникновения и смешения стилей. Участники данного концерта придерживаются творческой доктрины, сочетающей традиции с новыми музыкальными тенденциями. Зрители услышат звуки инструментов, которые воплощают как древнюю историю, так и современную музыкальную культуру.

Японская цитра кото

Возраст японской цитры кото составляет не менее 10 веков. На протяжении этого времени на кото играли, для него сочиняли и создавали различные школы, совершенствуя стили игры на одном из самых любимых инструментов Японии. Несмотря на то, что за тысячелетнюю историю сам инструмент мало изменился, на кото теперь исполняются не только традиционные мелодии.

Исполнители

  • Мультимедийная инсталляция Чжао Вэнь
  • Лауреаты международных конкурсов
  • Группа японских барабанов Тайко «Большая волна» (художественный руководитель — Анна Лю)
  • Дарья Дорожкина — кото, орган
  • Елена Скворцова — кото, виолончель

Программа

В рамках программы будут представлены традиционные японские сочинения, которые позволят окунуться в богатую музыкальную культуру Японии.

Июнь
3 июня среда
20:30
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

