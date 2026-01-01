Шоу японских барабанов, орган и кото

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится уникальное музыкальное событие — шоу японских барабанов, органа и кото. Обратите внимание, что в секторах правого и левого нефа, а также на правом и левом балконе обзор частично или полностью ограничен из-за колонн. Это может повлиять на стоимость мест.
Современная музыка — это территория взаимопроникновения и смешения стилей. Участники данного концерта придерживаются творческой доктрины, сочетающей традиции с новыми музыкальными тенденциями. Зрители услышат звуки инструментов, которые воплощают как древнюю историю, так и современную музыкальную культуру.
Возраст японской цитры кото составляет не менее 10 веков. На протяжении этого времени на кото играли, для него сочиняли и создавали различные школы, совершенствуя стили игры на одном из самых любимых инструментов Японии. Несмотря на то, что за тысячелетнюю историю сам инструмент мало изменился, на кото теперь исполняются не только традиционные мелодии.
В рамках программы будут представлены традиционные японские сочинения, которые позволят окунуться в богатую музыкальную культуру Японии.