Шоу японских барабанов, орган и кото
Билеты от 1800₽
Шоу японских барабанов, орган и кото

Шоу японских барабанов, орган и кото

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Современное музыкальное пространство: слияние традиций и новых тенденций

Современное музыкальное искусство — это уникальная территория, где пересекаются разные стили и жанры. На предстоящем концерте зрители смогут стать свидетелями смелых экспериментов и совместного звучания фольклорных традиций с новыми музыкальными направлениями.

Уникальные инструменты и многовековая история

В программе концерта будут представлены инструменты, вмещающие в себя как древнюю историю, так и элементы современности. Одним из ярких представителей станет японская цитра кото, чей возраст превышает 10 веков. Этот инструмент на протяжении столетий вдохновлял музыкантов и композиторов, а также стал основой для создания различных школ и стилей игры.

Кото: традиция и современность

Несмотря на тысячелетнюю историю, кото по-прежнему актуален. На этом инструменте исполняются не только традиционные мелодии, но и новые произведения, которые находят отклик у современных слушателей. Каждый звук кото — это продолжение старинного наследия, соединяющего прошлое и будущее.

Не упустите возможность насладиться удивительным музыкальным представлением, в котором переплетутся традиции и современность, создавая уникальную атмосферу для зрителей. В этом концерте есть всё, чтобы погрузиться в глубину музыкальной культуры!

Купить билет на концерт Шоу японских барабанов, орган и кото

Ноябрь
3 ноября понедельник
19:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1800 ₽

