Шоу японских барабанов. Море Синего леса

Погружение в культуру Японии: спектакль "Море Синего леса"

Погружение в культуру Страны Восходящего Солнца начинается с первых секунд. Барабанщики группы Taiko in-Spiration задают особый ритм и настрой. Удары тайко буквально вводят зрителей в транс, и все последующее действо смотрится на одном дыхании.

Спектакль "Море Синего леса" предлагает новый взгляд на традиционное японское барабанное шоу. Здесь японские традиционные инструменты рассказывают удивительную историю: грозные удары барабанов чередуются с переливчатым звучанием кото (щипковый музыкальный инструмент) и чарующими мелодиями сякухати (продольная бамбуковая флейта) и синобуэ (поперечная бамбуковая флейта).

Сюжет и легенда

В основе сюжета лежат легенды о лисах кицунэ и празднике полной луны. История повествует о храбрости, бессмертии и любви, расцветшей под пятнадцатой луной в море Синего леса Аокигахара. Главные герои — доблестный воин Гецу Оомори и белая лисица Кино Кицунэ. Ритмы барабанов перенесут вас в чащу непроходимого леса, где в иссиня-черной темноте вас встретят очаровательные кицунэ.

Музыка и исполнение

Мелодии кото сольются с мощными ударами тайко, и тогда легенда лунной ночи Цукими Мацури раскроется в море Синего леса, проливая свет на все его секреты. В спектакле свое мастерство продемонстрируют участники единственного в России японского барабанного шоу Taiko-in-Spiration.

Как рассказывает идейный вдохновитель и музыкальный руководитель коллектива Александра Самохина: «У каждого японского праздника есть своя легенда, и ночь любования луной — Цукими Мацури — не исключение. Там, где сейчас цветет древней красотой Киото, в далеком Хэйане, близ великой Фудзи, когда леса у подножия горы еще полнились духами и богами, зародилась одна из красивейших историй...»

Аутентичность выступления

Артисты выступают в аутентичных японских костюмах, что добавляет особый колорит к представлению. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.