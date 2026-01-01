Шоу виртуозов: Yanni Symphony

VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA приглашает на уникальное музыкальное событие – шоу виртуозов YANNI SYMPHONY. В программе вечера прозвучат самые яркие и любимые композиции легендарного композитора Янни в новом симфоническом исполнении.

Музыка Янни покорила миллионы слушателей по всему миру. Она отличается особой эмоциональностью, глубиной и гармонией, где классические традиции переплетаются с современными звучаниями. VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA представит знакомые мелодии в симфоническом прочтении, раскрывая их богатство и многогранность.

Программа вечера

На шоу вы услышите хиты греческого композитора, включая:

Enchantment

Until the Last Moment

For All Seasons

The Storm

Prelude and Nostalgia

О коллективе

VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA – новый музыкальный коллектив из Ростова‑на‑Дону, объединивший талантливых музыкантов-виртуозов. Каждый участник оркестра является высококлассным исполнителем с богатым сценическим опытом. Открытие коллектива знаменует начало новой главы в культурной жизни города и арт-пространства «Особняк 1898». Здесь зрители смогут насладиться уникальным форматом симфонических шоу.

Атмосфера и продолжительность

Шоу представляет собой симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом, что создаст незабываемую атмосферу для всех зрителей. Продолжительность концерта составляет 75 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.