Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу виртуозов: Yanni Symphony
Киноафиша Шоу виртуозов: Yanni Symphony

Шоу виртуозов: Yanni Symphony

6+
Возраст 6+

О концерте

Шоу виртуозов: Yanni Symphony

VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA приглашает на уникальное музыкальное событие – шоу виртуозов YANNI SYMPHONY. В программе вечера прозвучат самые яркие и любимые композиции легендарного композитора Янни в новом симфоническом исполнении.

Музыка Янни покорила миллионы слушателей по всему миру. Она отличается особой эмоциональностью, глубиной и гармонией, где классические традиции переплетаются с современными звучаниями. VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA представит знакомые мелодии в симфоническом прочтении, раскрывая их богатство и многогранность.

Программа вечера

На шоу вы услышите хиты греческого композитора, включая:

  • Enchantment
  • Until the Last Moment
  • For All Seasons
  • The Storm
  • Prelude and Nostalgia

О коллективе

VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA – новый музыкальный коллектив из Ростова‑на‑Дону, объединивший талантливых музыкантов-виртуозов. Каждый участник оркестра является высококлассным исполнителем с богатым сценическим опытом. Открытие коллектива знаменует начало новой главы в культурной жизни города и арт-пространства «Особняк 1898». Здесь зрители смогут насладиться уникальным форматом симфонических шоу.

Атмосфера и продолжительность

Шоу представляет собой симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом, что создаст незабываемую атмосферу для всех зрителей. Продолжительность концерта составляет 75 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Шоу виртуозов: Yanni Symphony

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
26 апреля воскресенье
18:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽

В ближайшие дни

NЮ (Юрий Николаенко)
16+
Поп
NЮ (Юрий Николаенко)
31 мая в 20:00 КСК «Экспресс»
от 2900 ₽
Лампабикт
12+
Инди
Лампабикт
6 марта в 20:00 Кроп Арена Воздух
от 2400 ₽
Шоу саундтреков: Волшебный мир Диснея
0+
Живая музыка
Шоу саундтреков: Волшебный мир Диснея
26 апреля в 13:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше