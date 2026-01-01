Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу-Вау!
Киноафиша Шоу-Вау!

Спектакль Шоу-Вау!

Постановка
Новосибирский цирк 0+
Возраст 0+

О спектакле

Большая цирковая программа в Новосибирске

Продюсерский центр Азъ-Арт с радостью представляет захватывающее шоу - «Шоу-Вау! Шоколадная сказка!». Впервые в Новосибирске это грандиозное цирковое представление пройдет с 20 декабря и в дни новогодних каникул!

Мир удивительных артистов

Зал Новосибирского цирка на время гастролей программы превратится в огромную цирковую кондитерскую фабрику, где вас ждут невероятные номера с участием:

  • Белоснежных бенгальских тигров и дрессированных обезьянок;
  • Королевских пуделей и шпица;
  • Попугаев ара и какаду;
  • Канатоходцев и воздушных гимнастов;
  • Метателей ножей и акробатов на першах;
  • Уморительных клоунов Тика и Така;
  • И даже дрессированных роботов!

Эффекты и атмосфера

Шоу будет сопровождаться яркими световыми, пиротехническими и визуальными спецэффектами, среди которых уникальный видео-манеж, единственный в стране. Каждый номер дополнен стильными авторскими костюмами и впечатляющими декорациями, что создает незабываемую атмосферу праздника.

Не пропустите!

Шоколадная сказка уже на подходе! Занавес открывается, и шоу обещает быть поистине волшебным. Приглашаем мальчишек и девчонок, родителей, бабушек, дедушек, дядей и тётей насладиться искусством цирка!

Фотографии

Шоу-Вау! Шоу-Вау! Шоу-Вау! Шоу-Вау! Шоу-Вау!
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше