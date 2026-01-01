Большая цирковая программа в Новосибирске

Продюсерский центр Азъ-Арт с радостью представляет захватывающее шоу - «Шоу-Вау! Шоколадная сказка!». Впервые в Новосибирске это грандиозное цирковое представление пройдет с 20 декабря и в дни новогодних каникул!

Мир удивительных артистов

Зал Новосибирского цирка на время гастролей программы превратится в огромную цирковую кондитерскую фабрику, где вас ждут невероятные номера с участием:

Белоснежных бенгальских тигров и дрессированных обезьянок;

Королевских пуделей и шпица;

Попугаев ара и какаду;

Канатоходцев и воздушных гимнастов;

Метателей ножей и акробатов на першах;

Уморительных клоунов Тика и Така;

И даже дрессированных роботов!

Эффекты и атмосфера

Шоу будет сопровождаться яркими световыми, пиротехническими и визуальными спецэффектами, среди которых уникальный видео-манеж, единственный в стране. Каждый номер дополнен стильными авторскими костюмами и впечатляющими декорациями, что создает незабываемую атмосферу праздника.

Не пропустите!

Шоколадная сказка уже на подходе! Занавес открывается, и шоу обещает быть поистине волшебным. Приглашаем мальчишек и девчонок, родителей, бабушек, дедушек, дядей и тётей насладиться искусством цирка!