«Шоу Трумана. Книга, фильм, образ»
Билеты от 350₽
«Шоу Трумана. Книга, фильм, образ»

Возраст 16+
О выставке

Обсуждение фильма «Шоу Трумана» в Люмьер-Холле

Приглашаем вас на встречу в креативное пространство Люмьер Холла, где состоится живая дискуссия о культовом фильме Питера Уира «Шоу Трумана». Этот фильм, вышедший почти 50 лет назад, до сих пор остается актуальным благодаря увлекательному сюжету и сюрреалистическим элементам, вдохновленным работами художника Рене Магрита.

Подготовка к встрече

Перед обсуждением рекомендуем вам ознакомиться с материалами:

  • Прочитать роман Филипа К. Дика «Порвалась дней связующая нить»
  • Посмотреть фильм «Шоу Трумена»

Формат нашего проекта предполагает активное участие и живую беседу, поэтому предварительное знакомство с материалом поможет сделать обсуждение более глубоким и интересным. Если у вас нет возможности полностью подготовиться, вы всегда можете прийти в качестве слушателя.

Темы для обсуждения

В ходе встречи мы рассмотрим, как сюрреализм Рене Магрита отражается в кино и становится частью реальности. Обсудим, где проходит граница между подлинным миром и выдумкой, а также зададимся вопросом: зачем нам знать правду о своей жизни и как это увеличивает внутреннюю драму.

Модератор встречи

Собрание будет вести Надежда Ларгина — филолог, киновед и автор книжного блога «Искры разума». Не упустите возможность углубиться в философию кино и литературы!

Купить билет на выставка «Шоу Трумана. Книга, фильм, образ»

Помощь с билетами
Июль
25 июля суббота
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 350 ₽

