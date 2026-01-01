Обсуждение фильма «Шоу Трумана» в Люмьер-Холле

Приглашаем вас на встречу в креативное пространство Люмьер Холла, где состоится живая дискуссия о культовом фильме Питера Уира «Шоу Трумана». Этот фильм, вышедший почти 50 лет назад, до сих пор остается актуальным благодаря увлекательному сюжету и сюрреалистическим элементам, вдохновленным работами художника Рене Магрита.

Подготовка к встрече

Перед обсуждением рекомендуем вам ознакомиться с материалами:

Прочитать роман Филипа К. Дика «Порвалась дней связующая нить»

Посмотреть фильм «Шоу Трумена»

Формат нашего проекта предполагает активное участие и живую беседу, поэтому предварительное знакомство с материалом поможет сделать обсуждение более глубоким и интересным. Если у вас нет возможности полностью подготовиться, вы всегда можете прийти в качестве слушателя.

Темы для обсуждения

В ходе встречи мы рассмотрим, как сюрреализм Рене Магрита отражается в кино и становится частью реальности. Обсудим, где проходит граница между подлинным миром и выдумкой, а также зададимся вопросом: зачем нам знать правду о своей жизни и как это увеличивает внутреннюю драму.

Модератор встречи

Собрание будет вести Надежда Ларгина — филолог, киновед и автор книжного блога «Искры разума». Не упустите возможность углубиться в философию кино и литературы!