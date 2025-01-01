Присоединитесь к грандиозной программе "ЛУЧШЕЕ" от шоу трех роялей Bel Suono! За 13 лет коллектив создал множество популярных композиций, которые стали настоящими жемчужинами мировой музыкальной сцены.

В этой программе вы услышите самые яркие произведения из мирового музыкального наследия, в уникальной обработке виртуозов Bel Suono. Виртуозы, меняющие представление о классике и музыке в целом, представят вам произведения таких гениев, как Вивальди, Чайковский, Бах, Мусоргский и многих других.

Не пропустите возможность услышать уже полюбившиеся зрителям авторские композиции солистов: Кирилла Гущина, Антона Мосенкова и Никиты Хабина. Эти талантливые пианисты не только создают музыку, они дарят вам невероятный эмоциональный заряд и вдохновение!

От симфоний до баллад, от вальсов до танго — программа "ЛУЧШЕЕ" погрузит вас в мир музыкального разнообразия и гармонии. Позвольте себе услышать и почувствовать в каждой ноте величие и красоту музыки, которую создают Bel Suono.