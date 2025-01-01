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Шоу трех роялей Bel Suono
Киноафиша Шоу трех роялей Bel Suono

Шоу трех роялей Bel Suono

Гармония и Виртуозность 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Присоединитесь к грандиозной программе "ЛУЧШЕЕ" от шоу трех роялей Bel Suono! За 13 лет коллектив создал множество популярных композиций, которые стали настоящими жемчужинами мировой музыкальной сцены.

В этой программе вы услышите самые яркие произведения из мирового музыкального наследия, в уникальной обработке виртуозов Bel Suono. Виртуозы, меняющие представление о классике и музыке в целом, представят вам произведения таких гениев, как Вивальди, Чайковский, Бах, Мусоргский и многих других.

Не пропустите возможность услышать уже полюбившиеся зрителям авторские композиции солистов: Кирилла Гущина, Антона Мосенкова и Никиты Хабина. Эти талантливые пианисты не только создают музыку, они дарят вам невероятный эмоциональный заряд и вдохновение!

От симфоний до баллад, от вальсов до танго — программа "ЛУЧШЕЕ" погрузит вас в мир музыкального разнообразия и гармонии. Позвольте себе услышать и почувствовать в каждой ноте величие и красоту музыки, которую создают Bel Suono.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 16 декабря
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono Шоу трех роялей Bel Suono

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