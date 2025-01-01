Шоу трех роялей Bel Suono. Лучшее и новое

Концерт Bel Suono: музыка для трёх роялей

Bel Suono — уникальный музыкальный проект, который появился благодаря стараниям продюсера Лейлы Фаттаховой. Этот коллектив, состоящий из трёх пианистов-виртуозов, создает захватывающие произведения для трёх роялей, а также адаптирует классические композиции и пишет оригинальные работы.

Участники проекта

В состав трио входят талантливые музыканты: Никита Хабин, Антон Мосенков и Кирилл Гущин. Все они являются выпускниками Московской консерватории имени Чайковского и имеют за плечами многочисленные награды на международных конкурсах.

Что ожидать от концерта

На концерте будут представлены самые знаменитые произведения, созданные коллективом за 12 лет его существования. Зрители смогут насладиться всемирно известными музыкальными шедеврами, исполненными в авторской обработке Bel Suono, в сопровождении аккомпанирующего состава музыкантов.

Интересные факты

Bel Suono не только радует зрителей яркими аранжировками и оригинальными композициями, но и активно участвует в культурной жизни, проводя различные мастер-классы и образовательные программы. Это делает их концерты не только музыкальным, но и образовательным событием.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального опыта, который соединяет традиции классической музыки и современное исполнение!