Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу трех роялей Bel Suono. Лучшее и новое
Киноафиша Шоу трех роялей Bel Suono. Лучшее и новое

Шоу трех роялей Bel Suono. Лучшее и новое

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Bel Suono: музыка для трёх роялей

Bel Suono — уникальный музыкальный проект, который появился благодаря стараниям продюсера Лейлы Фаттаховой. Этот коллектив, состоящий из трёх пианистов-виртуозов, создает захватывающие произведения для трёх роялей, а также адаптирует классические композиции и пишет оригинальные работы.

Участники проекта

В состав трио входят талантливые музыканты: Никита Хабин, Антон Мосенков и Кирилл Гущин. Все они являются выпускниками Московской консерватории имени Чайковского и имеют за плечами многочисленные награды на международных конкурсах.

Что ожидать от концерта

На концерте будут представлены самые знаменитые произведения, созданные коллективом за 12 лет его существования. Зрители смогут насладиться всемирно известными музыкальными шедеврами, исполненными в авторской обработке Bel Suono, в сопровождении аккомпанирующего состава музыкантов.

Интересные факты

Bel Suono не только радует зрителей яркими аранжировками и оригинальными композициями, но и активно участвует в культурной жизни, проводя различные мастер-классы и образовательные программы. Это делает их концерты не только музыкальным, но и образовательным событием.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального опыта, который соединяет традиции классической музыки и современное исполнение!

Купить билет на концерт Шоу трех роялей Bel Suono. Лучшее и новое

Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта воскресенье
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 2300 ₽

В ближайшие дни

Lizer
16+
Хип-хоп
Lizer
16 ноября в 19:00 Premio
от 390 ₽
Шедевры Миядзаки и Хисаиси при свечах
6+
Живая музыка
Шедевры Миядзаки и Хисаиси при свечах
3 января в 20:00 Пространство DKRT
от 699 ₽
Aleks Ataman & Finik
16+
Поп Хип-хоп Хаус
Aleks Ataman & Finik
4 ноября в 18:00 Milo Concert Hall
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше