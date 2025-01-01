Шоу трех роялей Bel Suono. Лучшее и новое

Bel Suono — уникальный музыкальный проект, который появился благодаря стараниям продюсера Лейлы Фаттаховой. Этот коллектив, состоящий из трёх пианистов-виртуозов, создает захватывающие произведения для трёх роялей, а также адаптирует классические композиции и пишет оригинальные работы.
В состав трио входят талантливые музыканты: Никита Хабин, Антон Мосенков и Кирилл Гущин. Все они являются выпускниками Московской консерватории имени Чайковского и имеют за плечами многочисленные награды на международных конкурсах.
На концерте будут представлены самые знаменитые произведения, созданные коллективом за 12 лет его существования. Зрители смогут насладиться всемирно известными музыкальными шедеврами, исполненными в авторской обработке Bel Suono, в сопровождении аккомпанирующего состава музыкантов.
Bel Suono не только радует зрителей яркими аранжировками и оригинальными композициями, но и активно участвует в культурной жизни, проводя различные мастер-классы и образовательные программы. Это делает их концерты не только музыкальным, но и образовательным событием.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального опыта, который соединяет традиции классической музыки и современное исполнение!