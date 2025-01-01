Меню
Шоу трех органов. Нам 5 лет
6+
О концерте/спектакле

Юбилейная программа «Шоу трех органов»: нам 5 лет!

Проект MBOX Production рад представить юбилейную программу «Шоу трех органов. Нам 5 лет». Это уникальное событие состоится на сцене MTC Live Холл в Нижнем Новгороде.

Музыкальный состав программы

На сцене вновь предстанут три виртуозных органиста, хоровой проект PALESTRINA и ударная группа «РИТМ СИНЕРДЖИ». Кроме того, вечер украсят солисты мировых мюзиклов!

За прошедшие 5 лет творчество «Шоу трех органов» завоевало сердца тысяч зрителей по всей стране. Концерты в формате SOLD OUT подтверждают уникальность и индивидуальность этого проекта.

Музыка на все времена

В юбилейной программе зрители смогут насладиться лучшими произведениями мировой классики и популярной музыки: от Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта до Карла Орфа. Прозвучат также арии из знаменитых мюзиклов и топовые хиты признанных мировых исполнителей.

Неповторимое звучание

«Шоу трех органов» — это единственный в России проект, который соединяет звучание органа, перкуссии, хора и солистов. Музыка, представленная в оригинальной интерпретации, способна покорить слушателей всех возрастов и музыкальных предпочтений.

Приглашаем на юбилейный концерт!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального шоу. «Шоу трех органов» — с любовью для каждого сердца!

До встречи на юбилейном концерте!

Нижний Новгород, 26 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
18:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

