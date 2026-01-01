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Шоу «Танго Белых Ночей»
Киноафиша Шоу «Танго Белых Ночей»

Спектакль Шоу «Танго Белых Ночей»

12+
Возраст 12+

О спектакле

Шоу Tango Pasional: Искусство танго в сердце Петербурга

Приглашаем ценителей изысканных переживаний на музыкально-танцевальное шоу с оркестром Tango Pasional. Это уникальная программа готовит для зрителей вечер, полный страсти, музыки и захватывающего танца, исполненного в аутентичном стиле танго.

Организаторы ХХII Международного фестиваля «Танго Белых Ночей» снова знакомят петербуржцев с талантливыми танцорами и музыкантами со всего мира. В рамках шоу выступят не только оркестр Tango Pasional, исполняющий известные композиции мировой танго-классики, но и аргентинские маэстро танго, которые добавят уникальности и динамики программным номерам.

Танцевальные звезды

На сцене вы увидите выдающихся танцоров как из Аргентины, так и из России:

  • Грасиела Гонзалес
  • Карлос Риварола
  • Эстебан Морено и Клаудиа Кодега
  • Михаил Надточий и Эльвира Ламбо
  • Эрнан и Мария Бруса
  • Оркестр Пасиональ

Шоу будет дополнено впечатляющей видеопроекцией, которая подчеркнет атмосферу каждого номера.

Место проведения

Вас ждет встреча с настоящим аргентинским танго в Особняке «Пальма», расположенном по адресу: пер. Пирогова, 18. Начало выступления в 19:00. Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта.

Не упустите шанс увидеть живую интерпретацию танго, наполненную духом Аргентины, прямо в центре Петербурга!

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