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Шоу Свидания

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импровизационное шоу: Создайте свою пару!

Приглашаем вас на уникальное импровизационное шоу, где комики становятся вашими помощниками в создании новых пар! Это вечер, наполненный смехом, неожиданными поворотами и, конечно, романтикой.

Как это работает?

Если вы смелы, вы можете выйти на сцену и принять участие в захватывающем свидании прямо перед зрителями. Не бойтесь проявить инициативу — это отличный шанс завести новые знакомства и испытать свои силы в импровизации!

Для стеснительных зрителей

Если вы больше предпочитаете оставаться в тени, не переживайте! После шоу у вас будет возможность познакомиться с новыми людьми в неформальной обстановке. В любом случае, вечер обещает быть весёлым и запоминающимся!

Интересные факты

  • Импровизационное шоу — это не только развлечение, но и способ развить уверенность в себе и коммуникативные навыки.
  • Участие в шоу может стать началом новых дружеских или романтических отношений!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного мероприятия. Мы ждём вас на нашем шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 21 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 500 ₽

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