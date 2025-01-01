Грандиозное шоу «Суперстар!» в Воронеже

Легендарное телевизионное музыкальное шоу «Суперстар!» впервые едет в Воронеж! Это музыкальное событие невозможно пропустить. 30 октября на сцене МТС Live Холл вы сможете увидеть только хиты, только легенды 80-х, 90-х и нулевых!

Неудержимые музыкальные баттлы

Для поклонников проекта на НТВ этот вечер станет незабываемым. В рамках первого масштабного гастрольного тура звезды прошлого будут сражаться за любовь зрителей и жюри в музыкальных баттлах. Артисты меняют аранжировки своих культовых хитов и удивляют новыми прочтениями!

Незабываемые впечатления

Зрителей ждет два с половиной часа настоящего драйва, высочайшего вокала и мощной волны ностальгии. Звезды, которых вы обожаете, выйдут на сцену, чтобы исполнить новые аранжировки своих любимых песен. Каждый номер — это отдельный перформанс с уникальной хореографией и спецэффектами.

Звездный ведущий вечера

Ведущим вечера станет бессменная харизма канала НТВ, звездный наставник проекта Вадим Такменёв. Под его руководством вам представят самые запоминающиеся и неожиданные музыкальные моменты!

Настоящее концертное шоу

«Суперстар!» — это бренд телеканала НТВ, который гарантирует качество и подлинность представляемого контента. Приготовьтесь к настоящему сумасшедшему концертному шоу, которое навсегда покорит ваши сердца!