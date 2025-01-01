Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу «СуперСтар»
Киноафиша Шоу «СуперСтар»

Шоу «СуперСтар»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Грандиозное шоу «Суперстар!» в Воронеже

Легендарное телевизионное музыкальное шоу «Суперстар!» впервые едет в Воронеж! Это музыкальное событие невозможно пропустить. 30 октября на сцене МТС Live Холл вы сможете увидеть только хиты, только легенды 80-х, 90-х и нулевых!

Неудержимые музыкальные баттлы

Для поклонников проекта на НТВ этот вечер станет незабываемым. В рамках первого масштабного гастрольного тура звезды прошлого будут сражаться за любовь зрителей и жюри в музыкальных баттлах. Артисты меняют аранжировки своих культовых хитов и удивляют новыми прочтениями!

Незабываемые впечатления

Зрителей ждет два с половиной часа настоящего драйва, высочайшего вокала и мощной волны ностальгии. Звезды, которых вы обожаете, выйдут на сцену, чтобы исполнить новые аранжировки своих любимых песен. Каждый номер — это отдельный перформанс с уникальной хореографией и спецэффектами.

Звездный ведущий вечера

Ведущим вечера станет бессменная харизма канала НТВ, звездный наставник проекта Вадим Такменёв. Под его руководством вам представят самые запоминающиеся и неожиданные музыкальные моменты!

Настоящее концертное шоу

«Суперстар!» — это бренд телеканала НТВ, который гарантирует качество и подлинность представляемого контента. Приготовьтесь к настоящему сумасшедшему концертному шоу, которое навсегда покорит ваши сердца!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 30 октября
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Лариса Долина
12+
Джаз Эстрада
Лариса Долина
2 октября в 19:00 Воронежский концертный зал
от 2500 ₽
Мещера. Легенды древних. Часть 2
16+
Фолк Тяжелый рок
Мещера. Легенды древних. Часть 2
28 марта в 19:00 Diesel
от 1000 ₽
Бывшие
18+
Юмор
Бывшие
29 августа в 22:00 Воронежский стендап-клуб
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше